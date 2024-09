S opravou to nakonec – kromě dlouhé čekací doby – dopadlo příznivě, zaplatil jsem pouze poštovné za odeslání motoru do speciální opravny, kde vyměnili řídicí jednotku motoru Bafang M400 v rámci prodloužené záruky. Domů jsem kolo přivezl v úterý 27. srpna. To už jsem byl ale v plné přípravě na vybílení posledního pokoje, toho největšího. Jako u těch ostatních trvalo dva dny, než jsem dal věci zase zpátky na místo a v pátek mohl nastoupit na vyčištění koberce.

Celý srpen jsem se rozhodně nenudil, mezi malováním jsem měl ještě pár dní nějakou práci v lese, kam jsem musel narukovat hned po ránu, než začalo vedro. Pokud bych měl kolo doma, měl bych určitě cukání vyrazit, jenomže v mém pokročilejším věku tohle všechno dohromady moc nejde, takže nakonec – jak pravil můj servisman Vašek – všechno zlé je k něčemu dobré. Kamarádův návrh sundat předchozí kolo z půdy a šlapat pěkně za svý jsem odmítnul jako silně nepovedený.

Vedra pokračují a mají být ještě celý týden, noci už jsou chladnější a tudíž snesitelné, v sobotu jsem si raději přivstal a po půl osmé už šlápl do pedálů. Bylo příjemných 17 °C a jelo to dobře. Udělal jsem pár fotek s dlouhými stíny od šikmých paprsků slunce, v Janovicích si vyfotil hospodu u Kulaté báby, kde jsem zarazil jednou už hodně dávno, projel spodní částí Strážova a vyjel nahoru do Děpoltic, kde jsem si na návsi udělal kratší pauzičku a nechal odpočinout hlavně záda. Poklábosil s člověkem venčícího pejska a spustil se dolů do Dešenic. Tam už mají kanalizaci, chodníky i silnici hotovou, po novém povrchu to dolů pěkně sviští.

Že si přidám ještě i přehradu jsem si naplánoval ještě před vyjetím, na hrázi klasicky pár fotek a další potom až v Zelené Lhotě, kde jsem u chatky na louce ve středu obce zastavil a znovu poseděl. Za chvíli přišli dva chasníci a začali montovat zvukovou aparaturu a to už jsem byl v obraze, co se bude dít. Na kraji louky u potoka měli připravené překážky a to odpoledne pořádali takovou místní, lehce sranda hasičskou soutěž. Kdysi jsem se přimotal k téhle akci odpoledne, fotky jsem bohužel klasicky nedohledal.

Ještě jsem se zastavil v Nýrsku u lesního divadla a vyfotil si splav a potom už jsem upaloval k Loučimi, protože začalo přituhovat. Po příjezdu před půl dvanáctou už bylo 25°C a nejvyšší čas uklidit se do chládku chalupy.