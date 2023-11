Počasí v pondělí 23. října bylo ideální na jednu z posledních (ne-li poslední) cest na Šumavu, konkrétně Úhlavským údolím na Brčálník.

Cyklotoulky. Jedna z posledních letošních cest na Šumavu. | Foto: Zdeněk Huspek

Počkal jsem si na dobu, kdy se listí začalo podzimně zabarvovat, a byť se koncem cesty trochu zatáhlo, převážnou její část jsem mohl fotit sluncem nasvícené barvy stromů i chalup…

Jel jsem znovu do Nýrska a zadem kolem přehrady do Hamrů, tady jsem v jejich středu zastavil a pořídil pár fotek (když předtím samozřejmě hráz přehrady), pokračoval jsem do Zadních Hamrů a nahoru jako na Špičácké sedlo cca do tří čtvrtin a potom vlevo dolů pod trať a opět nahoru na Brčálník.

Odbočka z lesní silnice není nijak značená, pěšky se jde od mostu po zelené – na kole jsem nechtěl riskovat zdlouhavou cestu bůhví jakým terénem – a po sjezdu dolů jsem se dostal k Údolní vodní nádrži Hamry a k vodní elektrárně Černé jezero. O tomto díle píše Wikipedie tady a je to počtení fakt zajímavé a vyčerpávající.

Ve Velharticích ukončili sezonu tradičním během i pestrým programem

Odtamtud vede kolem pár chalup dobře značená zelená značka s povrchem na kolo docela nevhodným, takže až k mostku pod tratí Klatovy–Ruda jsem místy kráčel vedle kola.

Album končí cedulí za mostkem.



Mapka cesty je zde, celkem to dalo 58 km.