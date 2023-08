Fotografie ze svých cyklotoulek po kraji zasílá redakci Klatovského deníku pan Zdeněk Huspek. Tentokrát se vydal na Švihov.

Když se mraky dotýkají… | Foto: Zdeněk Huspek

Jestliže byl červenec teplotně nadnormální a suchý, jeho závěr se vyznačoval poklesem teplot a přeháňkami, což byla pro krajinu dobrá zpráva, pro lidi na dovolených už méně, ale tak to prostě je.

Ve čtvrtek jsme projeli autem kousek Šumavy (Železná Ruda, Prášily, Srní, Rejštejn a Sušice, fotky později) a bylo už chladno a pršet začalo až večer. Sprchlo ještě v pátek v poledne, ale už po druhé hodině se udělalo pěkně teplo, a tak jsem vyrazil znovu na Švihov.

Že konečně ochutnám to přeštické pivo, když v kulturáku otevřel pivovar U Přeška svojí hospodu. Dešťové mraky šly od západu na jižní svahy Šumavy za Nýrskem a místy se opravdu dotýkaly země, když se z nich snášely clony deště, ale jel jsem na druhou stranu, a navíc s pršibundou v batůžku… Přidanou hodnotou pak byl vítr v zádech až do Švihova, takže se jelo nadmíru dobře.

Ještě před městem jsem postřehl spoustu aut na louce kousek od hradu, jedno vedle druhého. Hm, nějaké akce, řekl jsem si a zamířil ke kulturáku a tam… pusto a prázdno! Poptal jsem se kolemjdoucího kluka, ten o hospodě nevěděl vůbec, a tak jsem přejel na náměstí a dal si v hospodě U Hradu černou dvandu bernarda a jal se vyzvídat od místních, co se vlastně děje.

Dozvěděl jsem se, že kousek od hradu se koná hudební festival Švihov 2023, takže Přeštičtí šli nejspíš prodávat pivo do místa, kde budou tisícovky lidí, což je logické, že.

Dopil jsem a vyrazil zpátky, protivítr se mi už nezdál tak silný (že by tou dvanáctkou?), a když jsem přijel do Poleně, natrefil jsem otevřené okénko v posezení V Zářečí, a tak jsem zmáknul ještě jednoho gambáče a v klidu dojel domů. Do Švihova holt budu musel ještě jednou!