Slíbil jsem krátce popsat cestu k železničním přejezdu v Zelené Lhotě a dál po absolvování hřebenovky cestu zpátky.

Šumavská hřebenovka – cesta tam a zpět. | Foto: Zdeněk Huspek

Pár fotek jsem udělal v Nýrsku v ulici prap. Veitla, nebo raději na jejím začátku a konci, protože po obou stranách byly stánky a prodírat se tam s kolem – byť pěšky – se mi nechtělo, navíc jsem měl úplně jiný cíl než prohlížet si nabídku různých šuntů a zbytných věcí, které naopak plno lidí kupovalo, ale od toho poutě jsou, že? Vzal jsem to vedlejší ulicí pod sídlištěm a pokračoval dál podél Úhlavy a Lesního divadla pod přehradu. Od toho divadla vede nová asfaltová cesta, kterou jsem považoval za cyklostezku, ale na FC Klatovští jsem se dozvěděl, že je to chodník pro pěší. Aby se nemotali po celkem úzké silnici. Budiž, těch aut tudy nejezdí až tolik, aby jim kolo nějak vadilo, jenomže ani chodců tudy nechodí moc…

Přes Starou Lhotu jsem se dostal pod hráz přehrady, vyjel na silnici do Rudy a opustil ji po 3 kilometrech a pokračoval do hor. Z Pancíře jsem sjel další asi 3 km na křižovatku Špičácké sedlo, v altánku pojedl banán a pokračoval lesem do Zadních Hamrů, zadem kolem přehrady na hlavní až do Bystřice, odtud pak přes Pocinovice do Loučimi. Tady dole už nebylo tak chladno, větrovka se ale unesla, jenom mě rozčilovala postranní kapsa, z níž se pěkně blbě tahal mobil na focení. Cestou se nic pozoruhodného nepřihodilo, podzimní barvy taky žádný a mám dojem, že až budou, tak jen chvíli a bude už zima, tak uvidíme.