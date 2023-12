Druhý svátek vánoční se počasí konečně umoudřilo a přestalo pršet, ba i vítr foukal oproti minulým dnům mírnější, a protože oschly silnice a teploměr se (alespoň u nás) usadil na příznivých 6 °C, vyjel jsem na další cestu. Lehce závětrná trasa je tzv. Strážovsko-děpoltický okruh, tj. Pocinovice, Janovice, Strážov, Děpoltice, Dešenice, Stará Lhota, Nýrsko a Pocinovice (cílové místo Loučim považuji za samozřejmé). Bylo zataženo, takže jsem raději jel už před dvanáctou a frčelo to nadmíru dobře.

A vypadají krásně. Osvícené v noci to může být ještě hezčí! | Foto: Zdeněk Huspek

V Janovicích jsem vyfotil tančící anděly na kruháči, ve Strážově strom na náměstí, a když jsem přijížděl k Patrasce, což není herečka Dáša Patrasová, ale osada několika domků roztroušených podél silnice před křižovatkou nahoru na Děpoltice a rovně na Šukačku a Onen Svět, začalo drobně mžít. Od šumavských kopců se táhl mokrý mrak, jenž ale naštěstí zůstal na jejich úpatí.

Stromy bez listí odhalily neutěšenost osady Děpoltice, pořídil jsem pár fotek a sjel dolů do Dešenic, kde u tvrze na náměstí mají kromě stromu i jesličky. Abych se nemusel motat po hlavní silnici, po níž od Šumavy jezdili nas… vánoční výletníci, vzal jsem to přes pod hráz přehrady a Starou Lhotu. U lesního divadla v Nýrsku jsem vyfotil malinko vzedmutou Úhlavu a to bylo všechno.

Celkem to dalo 49 km (mapka je tady), a jestli se povede počasí, do konce roku zmáknu snad ještě jednu trasu.