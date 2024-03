V sobotu se opět povedlo parádní, byť trochu chladnější (6 °C ve stínu) počasí, takže jsem si dal 46 km dlouhý okruh Janovice, Týnec, Loučany, Lehom, Strážov, Blata, Nýrsko a Bystřice.

Posezení v Loučanech vypadá lákavě, ale snad někdy v létě. | Foto: Zdeněk Huspek

Projedu se, pokochám se krajinou pod modrou oblohou s beránkovitými mráčky, pořídím pár fotek a pofrčím domů, říkal jsem si při odjezdu skoro ve dvě odpoledne.

Všechno se splnilo… až na ty fotky.

První jsem pořídil až za Úborskem, další pak v Týnci, kde byla u zámku otevřená brána, a tak jsem zajel až za hlavní budovu, a když jsem přijel do Horní Lhoty, už to zase jelo. Jenomže nekup to, za ty peníze. Výhledy do kraje, zoraná pole, zelené ozimy, bílé břízy…, to se prostě nedá nefotit.

Obzvlášť oblast od Týnce ke Strážovu, kde se stýkají Všerubská vrchovina od západu, Blatenská pahorkatina od východu a od jihu Šumava působí na mě silnou pozitivní energií, a snad i proto se jezdím několikrát do roka a rád.

Tak se podívejte na fotky a někdy se tam i zajeďte podívat. Výlet bude určitě stát za to!

Mapka cesty je tady: https://mapy.cz/s/fozerebuka