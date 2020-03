Do divadla v Klatovech zavítaly herečky se svým představením Můžem i s mužem.

Můžem i s mužem v klatovském divadle. | Foto: Jiří Jiřík

Podobnost se seriálem Sex ve městě byla čistě náhodná. Diváci mimo jiného zhlédli i to, co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. Šlo o vtipnou autorskou féerii čtyř žen, čtyř archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí.

Diváky pobavily Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková.