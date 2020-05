V Plzeňském kraji se již zahájila sezona poutí. Navzdory mnoha nařízením, v kterých se nevyznají ani úředníci státního aparátu proběhla v Rabí pouť jako každý rok.

Covid 19 versus čas poutí. | Foto: Miroslav Kraucher

Nejen řízkem a bramborovým salátem hostili rábští své příbuzné. Na řadu mohla přijít návštěvníkům i tradiční procházka po náměstíčku, kde bylo možné zakoupit balonky, vystřelit růži, zalétat si na gumolanech jako hrdina filmu Avengers. Pokud to však nestačilo, tak z nadhledu bylo možné sledovat celé dění na létajících slonech, které nahradily, již vysloužilé labutě i hali-gali. Rábská pouť, jako první v Plzeňském kraji o druhém květnovém víkendu zahájila pouťovou sezonu. Návštěvníci byli mezi sebou velmi ohleduplní. Respektovali nutná hygienická opatření, která byla u každé atrakce. S napětím jsme sledovali, kdo vlastně na pouť přijde. O tak hezkém víkendu se totiž nabízelo mnoho dalších aktivit, které by mohli rodiče s dětmi upřednostnit. Nákupní střediska totiž nečekají, dodal s úsměvem starosta obce. Rodiny mezi sebou dodržovali vládou nařízené odstupy a počet návštěvníku se zdaleka neblížil ke stu lidí. Panovala zde rodinná atmosféra, ostatně jako je tomu každý rok. A co řízky? Ty máme ještě v pondělí k obědu, dodal starosta.