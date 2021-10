Všichni se už těšili na výlet, ten se uskutečnil 15. září. Stačil jednodenní, aby se nemuselo moc chodit, v klidu si užívat přírodu, nebo vnímat historii. Organizované výlety s Dostupnou Šumavou splňují všechna očekávání. Projeli jsme místa, kde mnozí z nás ještě nebyli. Kam mohou tyto autobusy, jiný dopravní prostředek nemůže a cesta pěšky každému nevyhovuje. V ČSAD Plzeň, kde jsme autobus objednávali, byli vstřícní, včetně pana řidiče. Průvodkyně paní Kočí z Dlouhé Vsi se všem věnovala, byla milá a příjemná. I při přejezdech Šumavou upozorňovala na zajímavá místa a události.

První zastávka byla na Dobré Vodě u Hartmanic. Navštívili jsme stálou expozici sušického muzea o šumavských Židech. Cestou do kostela jsme si omyli oči ve Vintířově zázračné studánce. V kostele sv. Vintíře každého ohromí unikátní skleněný interiér. Kostel byl opraven v roce 1995 a znovu vysvěcen. Za interiér, který nikde jinde neuvidíme, musíme poděkovat paní Vladimíře Tesařové. Obec Hůrka se kdysi proslavila vývozem nejen benátských zrcadel do celého světa. Velmi smutné je to, co jsme se dověděli. Prostě obec není. Přežila jen hřbitovní kaple, která plnila svůj účel. Stejný osud potkal i obec Zhůří pod Javornou.

Nám nezbývalo než postát u památníku padlých Američanů, u kříže smíření a prohlédnout si kapli Nejsvětější Trojice, která stojí na místě zbořeného kostela. U jezera Laka nás zaujala příroda. Např. plovoucí rašelinné ostrůvky. Škoda stromů na kterých se vyřádil kůrovec. K rozhledně Pancíř nás dovezl autobus. Tam jsme zaznamenali další z krásných výhledů na Šumavu. Alpy jsme bohužel neviděli. Poslední zastavení bylo u kaňonu řeky Křemelné. Odjížděli jsme domů plni dojmů, a bohatší o nové poznání.

Tak Šumavo, i když jsi krásná, neměla jsi to nikdy lehké .

Božena Behenská, Pačejov