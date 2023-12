Podzim láká všechny ven pouštět draky, sbírat pestrobarevné listy, ale nedílnou součástí tohoto období je i vypouštění rybníků a výlov ryb. Rybářské řemeslo se může představit i veřejnosti, právě při výlovu, kterému předchází i náročné strojení rybníka. Jeden takový charitativní výlov uspořádal pro děti z Dětského domova Kašperské Hory a Sušice na konci listopadu i Drůbežářský závod Klatovy ve spolupráci s Klatovským rybářstvím na rybníku Novec u Nalžovských Hor.

Charitativní výlov rybníka pro děti z Dětského domova Kašperské Hory a Sušice. | Foto: se svolením DZ Klatovy

Výlov rybníka Novec probíhal během dopoledních hodin za krásného, ale větrného počasí, kdy děti mohly sledovat rybářské řemeslo v celé jeho kráse. Výlov je náročná a velká organizovaná akce, která probíhá za každého počasí a je během ní důležitá týmová spolupráce. Děti tak pozorovaly nejen rybářské řemeslo zblízka, ale zároveň vnímaly i soudržnost všech rybářů. Připravený zajímavý program v podání zootechnika z Klatovského rybářství, a. s., Jana Kanty byl třešničkou na dortu. Děti se z vyprávění dozvěděly, jak celý proces výlovu probíhá, jaké druhy ryb najdou v rybníku Novec a zároveň i něco málo z biologie.

Jan Kanta dětem ochotně vysvětloval, co všechno předchází samotnému výlovu, co je to sháňka, kolik práce rybáři odvedou, když musí rybník vypustit a strojit ho k výlovu, jaké sítě používají a jaké druhy ryb v rybníku děti mohou najít.

Během dopoledne zazněly i zajímavosti o jednotlivých rybích zástupcích. Děti se naučily poznat samici od samce a další podrobnosti. Viděly naživo kapra, tolstobika, štiku, okouna, lína, sumce i candáta. Byly přítomni i při porcování ryby a každé dítě si pak mohlo ryby i potěžkat a určit, o který druh se jedná.

Úsměv na tváři dětem vykouzlil také výborný oběd na statku u koní a především i možnost se na plnokrevníky podívat zblízka.

Na závěr děti dostaly od všech pořadatelů drobné upomínkové dárečky, které udělaly radostnou tečku za celým výletem.

DZ Klatovy