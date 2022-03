Do této běžecké výzvy se prozatím zapojilo 4 899 běžců a na kontě je vybráno už 1 300 000 korun. Více informací udává projektová manažerka Rozběháme Česko Zdeňka Kamišová: “Krizové humanitární organizace se shodují na tom, že kvůli válečnému konfliktu bude zasaženo několik miliónů lidí humanitární krizí. Nám to není lhostejné, a proto jsme spojili síly s neziskovou organizací ADRA, která má zkušenosti z předchozí humanitární pomoci v bývalé Jugoslávii, Čečensku či Sýrii. Díky působnosti samotné organizace ADRA Ukrajina je možné lépe monitorovat potřeby místních obyvatel a efektivně tak zajistit základní potřeby a pomoci lidem zasaženým konfliktem," uvedla Zdeňka Kamišová. Do běžecké výzvy se mužete zapojit i vy a to do zítřka 6. března.