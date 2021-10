V rámci naší tradiční „dámské jízdy“ jsem tentokrát dala na radu kamaráda a vyšláply jsme si ze Staré Lhoty okolo nýrské vodní nádrže až ke zřícenině hradu Pajrek, jehož základy byly vystavěny na počátku 14. století při cestě do Bavor. Zřícenina je sice značně zarostlá náletem dřevin, ale i tak má stále svoje kouzlo. Následně jsme prošly krásnou malinkatou vesničkou Horní Polánky, kde nás mile překvapilo, jak jsou zde domky a okolní pozemky krásně udržované. Ve Staré Lhotě je hezká, zjevně nedávno zrekonstruovaná kaplička Panny Marie, a i zde všude vládne klid a pohoda. Podzim na Šumavě je prostě krásný, zejména, když Vám na většinu cesty svítí sluníčko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.