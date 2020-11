V Plzeňském kraji na Velharticku nemají jenom bankomaty. Mají tam totiž i bramboromat!

Bramboromat ve Velharticích. | Foto: Jan Venclík

Přijdete, vezmete si papírovou tašku, vložíte mince, naváží to počet brambor, kolik za počet vložených mincí dostanete. Poté vám do vaší tašky napadají čerstvé a lahodné brambory. Bramboromat nevrací peníze, takže kdybyste si chtěli jet do Velhartic pro brambory, tak si nezapomeňte přesnou částku. Bramboromat je velice užitečný v tuto velice divnou dobu koronavirové pandemie. Lidé si můžou zajít pro brambory bez toho, že by se s někým potkali a předávali si peníze z ruky do ruky. Mělo by se to rozšířit do více měst a vesnic. Čerstvé brambory pro všechny. Podívejte se na fotky.