Škola dveře zavřela nám, skončilo i učení,

stejně pro nás celý rok to bylo jenom mučení.

Pojedeme na prázdniny autem, lodí, mašinkou,

každý ale někam jinam s tatínkem a maminkou.

Prázdniny nám začínají dva měsíce pohody,

pojedeme za babičkou na chalupu u vody.

Má chalupu u rybníka, má ji taky pod strání,

kde každičké ráno vláček po kolejích uhání.

Každý prostě někam jinam, vždyť je krásně všude,

někdo má rád ten náš rybník, někdo moře rudé.

Vím že naši rodičové taky byly děti,

a jezdily na prázdniny bože, jak čas letí.

Čeká na nás skautský tábor, na ten my se těšíme,

jaké to tam letos bude, to už brzy zjistíme.

Mohu vám říct milé děti, i já jsem byl kluk,

na tábor jsem taky jezdil, měl jsem šíp a luk.

Chodili jsme na výlety, na daleké výpravy,

kde vždy plno smíchu bylo. bylo plno zábavy.

Prázdniny už začínají, konečně jsou před námi,

tahle báseň milé děti, přiletěla za vámi.

Kamil Volf