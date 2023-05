Přípravy probíhaly již v týdnu, kdy bylo třeba vybrat strom, pokácet ho, odkůrovat a převézt na místo činu. O to se postarali chlapci z řad dobrovolných hasičů.

Poslední dubnový den se stavěla májka v Rabí. | Foto: Foto: se svolením neziskové organizace ROSa

Starosta svolal občany na 16. hodinu, ale někteří nedočkavci (zejména natěšené děti) pobíhali po náměstíčku o hodně dříve. Však také bylo krásné počasí a sluníčko hřálo. Spolek ROSa zajistil dostatečný počet barevných fáborků a se zdobením koruny máje, což je vrchol stromu, a posléze s věncem pomáhali všichni, náhodné turisty nevyjímaje. Věnec pletl Tomáš Nárovec s pomocí děvčat. Mezitím se houfovali muži, přinesli žebříky, lana, kleštiny a rozmýšleli, jaký postup zvolit, aby májku postavili.

V 17.30 to začalo, letos tomu velel jediný muž – starosta Mirek – a všichni přihlížející tajili dech, aby se vše povedlo hlavně bezpečně. Spolupráce všech u zvedání i těch, co drželi rovnováhu pomocí lan, byla na jedničku, za 20 minut už stála. Lukáš do výšky vylezl odvázat lana, uklidit vše netrvalo dlouho a mohlo konečně dojít na čepování piva a opékání buřtíků. Špekáčky daroval řezník Koutenka, sud piva daroval spolek ROSa a druhý přidala obec. Hlídalo se až do rána. Tak za rok znovu!!!

nezisková organizace ROSa

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce