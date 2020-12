Rokycanští, kteří se zaměřují především na servis výpočetní techniky včetně prodeje počítačů a dalších komponentů, ale zvládají všechny covidové vlny profesionálně. „Určitě i proto, že dodržujeme všechna opatření a přidáváme i něco navíc,“ usmívá se jednatel Vladimír Pavlovič a s kolegy přidává podzimní příhodu: „Když jsme instalovali termokamery v domovech sociální péče v Liblíně či Mirošově, připadali jsme si jako kosmonauti. V maskách a od hlavy k patě zabaleni do igelitů.“

Zdroj: DeníkFirma spravuje sítě a servery v bezmála třiceti firmách a dále ve zdravotnických zařízeních (zubaři, obvodní lékaři). Nejen na Rokycansku, ale také v Plzni i okolních regionech. „Velikostně se naši partneři liší. Máme na starost deset, ale třeba i sto počítačů ve firmě. Zpravidla si vystačíme se vzdálenou pomocí, což jsme třeba učili naše uživatele, kteří se ocitli v karanténě či v nařízené práci z domova,“ dodává Pavlovič. Technici z Falconu zajišťují rovněž dodávky počítačů do škol. Daleko to nemají například do SŠ Jeřabinová či do devítiletky na Jižním předměstí. „Home office je v našem případě neznámý pojem, stejně jako výběr letošní dovolené. Z té jsem stihl jen dvakrát po půl dni. Část klientů totiž v minulosti odkládala opravy sítě kvůli zakázkám. Teď ovšem musela zavřít nebo výrobu omezit, takže jsme se dostali na inovaci jejich počítačového zabezpečení,“ dodává jednatel.

Pokud jde o prodej techniky, jsou nyní nedostatkové levnější notebooky.