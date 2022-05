Co se tedy přihodilo? Před desítkami let zde našel správce ostrova Julian Santana Barrera holčičku nehybně plovoucí po hladině. Vytáhl ji sice z vody, ale i přes veškerou snahu jí nedokázal zpět vdechnout život. Po chvíli uviděl ve vodě ještě panenku, která dívence podle všeho patřila. Napadlo ho, že uleví její duši tím, že typicky holčičí hračku pověsí na strom.

Jeho synovec Rogelio Sanchez Santana novinářům New York Post pověděl, že Juliana pak začaly trápit návštěvy duchů. Rozhodl se jim čelit právě tím, že začal v místě neštěstí věšet další panenky.

Hora křížů je děsivá. Nese s sebou jedno důležité poselství

Julian totiž věřil, že podobný krok duši dívky uleví, jak píší také správci webu věnovanému právě ostrovu Isla de las Muñecas. Muž měl za to, že panenky přinesou úlevu nejen dívce, které už nedokázal pomoci, ale všem holčičkám, jež podobně nešťastným způsobem zahynuly. Některé panenky Julian našel na smetištích, jiné mu přinesli přátelé či turisté.

Panenky, které si šeptají

Vzniklo tak poněkud bizarní místo, které nese punc duchařských záhad a přitahuje milovníky mystérií. Právě kvůli duším zesnulých, které mají panenky symbolizovat. „Někteří svědci dokonce tvrdí, že slyšeli panenky šeptat si navzájem,“ uvedl web isladelasmunecas.com. Připustil, že to nemusí být pravda, ale na sto procent to vyloučit nelze.

Julian už také není mezi živými. Našli ho mrtvého v roce 2001. Ve vodě. V místě, kde v 50. letech vylovil i zesnulou dívku. Co se mu přesně stalo, se už nikdo nedoví. Ukončil život dobrovolně sám, nebo to bylo jinak? Odpovědi hledají všichni, co jedno z nejstrašidelnějších míst světa navštíví.