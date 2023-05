Města, která se modlí. Jeruzalém a Betlém jsou plné mystiky a kontrastů

Tisíce let slávy i válek. Naděje, bolesti a krve. Nejvýznamnější místa křesťanského světa Jeruzalém a Betlém jsou spojeny s příběhy Ježíše Krista. První je svatým městem také pro židy a muslimy. Magnet pro miliony věřících a poutníků. I bezvěrci ale pocítí prožitek v Chrámu Božího hrobu nebo si sáhnou na Zeď nářků, na kterou si mohl sáhnout legendární král Šalamoun. Prorok Mohamed pak měl v místech mešity al-Aksá se zlatou kopulí vstoupit na nebesa poté, co do Jeruzaléma přijel na legendárním okřídleném koni Burákovi.

Muslimská mešita al-Aksá v Jeruzalémě. Zlatá kopule dominuje celému městu, v němž se mísí tři hlavní náboženství. Pro židy a křesťany je pak celý areál známý jako Chrámová hora | Foto: se svolením ČEDOK