Rozvolňuje se, ale Pražský hrad zůstává nepřístupný. Kancléř Mynář se bojí front

Od čtvrtka Česko přešlo do třetího stupně protiepidemického systému (PES). Po další nucené koronavirové pauze vítají první návštěvníky kromě obchodů a restaurací třeba také muzea či galerie. Ve skupinách maximálně deseti osob vládní opatření proti šíření virózy covid-19 povolují také prohlídky hradů a zámků. Pražský hrad, sídlo prezidenta Miloše Zemana, každopádně zůstane „opevněn“ a veřejnost zatím nebude mít do hradního areálu přístup. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář alespoň pozval lidi na tradiční půlnoční mši do katedrály sv. Víta na Štědrý den.

Pražané při velikonočním víkendu v centru Prahy. Na snímku Hradčanské náměstí. | Foto: Deník / Martin Divíšek