V nížinách v neděli seděla mlha a v okolí Tvrdkova nad Dlouhou Loučkou nabízelo počasí výletníkům jasnou oblohu. Parkoviště v Rešově, místní části Tvrdkova, bylo už po poledni zaplněno do posledního místa. Návštěvníci tak parkovali, kde mohli.

„Je tu opravdu hodně lidí, ale to se dalo čekat,“ hodnotili manželé z Uničova. „Národu bylo doporučeno, ať jde do přírody a Rešáky zkrátka spolehlivě táhnou. Tak jsme tady všichni,“ smála se paní Anežka.

Za krásami kaskád a vodopádů se vydaly do hlubokého údolí nedaleko Sovince rodiny s dětmi, mladé páry i skupinky seniorů.

Na kamenech a lávkách to přitom značně klouzalo. „Starší pán sjel ze schodiště dolů. Už jsem ho viděl až dole na kamenech. Naštěstí se mu nic nestalo. Ale zamrazilo mě. Už jsem ho viděl na těch balvanech dole,“ varoval zhruba čtyřicátník starší pár, který právě sestupoval po strmém schodišti podél hučícího vodopádu.

Roušky v přírodě? Nejsme blázni

Někteří turisté si hned u turistické stezky ve skalách udělali piknik. Další se fotili na balvanech u padající masy vody.

„Je tu krásně. Ale lidí až moc. Roušku mám jen já a manžel, jak vidím,“ rozhlížela se paní Františka z Kroměříže. „A to jsme chtěli vyrazit na Bílou Opavu, ale kvůli obavám z velkého množství lidí na Pradědu jsme tady. Nevím, kde je více lidí,“ usmívali se manželé.

Skutečně. Roušku neměl na frekventované cestě přes mostky a lávky skoro nikdo. „Jsme v přírodě. Nejsme blázni,“ smáli se kluci, kteří se fotili na balvanech v hučící Huntavě.

Po opravených lávkách

Rešovské vodopády byly letos několik týdnů nepřístupné, a to poté, co povodeň počátkem června strhla a polámala většinu lávek a mostků. Správě CHKO Jeseníky se je podařilo již během července opravit

„Nebylo to jednoduché. Dřevo se musí na místo dotáhnout s pomocí koně. Všechno se pak dělá ručně,“ popisoval Michal Ulrych ze Správy CHKO Jeseníky.

„Práce zdržovalo špatné počasí, hodně to klouzalo. Také lidé dost chodili, ač jsme je prosili, ať nám dají prostor na práci, ale o to více přišlo zvědavců, co že se na Rešovských vodopádech děje,“ dodal.

Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku mezi Dlouhou Loučkou a Rýmařovem. Přístup k vodopádům zajišťují turistické stezky hned ze čtyř směrů, tím nejbližším východiskem je Rešov, odkud je to k vodopádům pouze 1,5 kilometru.