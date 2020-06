Před pěti lety se do Svitav vrátil velký mechanický betlém, který zřejmě předčí i známý betlém z Třebechovic pod Orebem. Restaurování svitavského betlému pokračuje a vedení města už hledá prostory, kam zhruba patnáct metrů dlouhý skvost umístí. Možností bylo více, ale nakonec vyhrál dům, který sousedí s Ottendorferovou knihovnou v dolní části náměstí. Kromě unikátní expozice mechanických betlémů si od tohoto kroku radní slibují i oživení náměstí, po kterém lidé volají už roky.

Důležitá chemie

Sestavený svitavský betlém se má v budoucnu stát velkou turistickou atraktivitou. A toho chce vedení Svitav využít. Hledalo pro něj vhodné prostory. Bývalá radnice na náměstí je moc úzká a malá.

„Jednali jsme taky s Českou spořitelnou, která chce objekt opustit. Jednání byla intenzivní, ale nedošli jsme k výsledku. Chtějí objekt prodat za komerční cenu. Našli jsme dům v majetku města, který je vedle Ottendorferovy knihovny. Byly tam dva byty, ale z nájemníků se stali neplatiči a odešli. Zvenku vypadá dům pěkně, ale uvnitř je vybydlený. Zaslouží si rekonstrukci. Nechali jsme si zpracovat studii od architekta Marka Štěpána,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Architekt není v regionu neznámý. V Litomyšli je podepsaný pod rekonstrukcí piaristického chrámu, ve Svitavách je autorem tvořivě badatelské učebny. O architektonické soutěži ve Svitavách ani neuvažovali, architekt Marek Štěpán pro ně byl jasná volba. „Domnívám se, že mezi architektem a investorem musí probíhat nějaká chemie. I památkáři dali kladné stanovisko, byli ze studie velmi nadšení, jak prvek moderní architektury přichází k historické Ottendorferově knihovně a jak hezky zapadá,“ dodal Šimek.

Propojením dvou domů vyřeší město také problémy v historické Ottendorferově knihovně, kde roky bojují s vlhkostí, chybí tam sociální zázemí a objekt, kde se koná řada akcí, není bezbariérový.

Část bývalého bytového domu bude odbourána, aby došlo k propojení s knihovnou, tím vznikne nové foyer. Schodiště, rampy a výtah jsou navrženy v závislosti na mnoha různých výškových úrovních obou budov, muzea betlémů i knihovny. Rozdílných úrovní bude asi šest. Svitavskému mechanickému betlému bude věnován v přízemí muzea dvoupodlažní převýšený prostor s litinovými sloupy, ze kterého je přístupné menší mezipatro. Ve druhém podlaží vznikne další expozice muzea a menší sál, v podkroví potom herna.

Figury ve věži

K muzeu bude patřit zahrada a perličkou na celém projektu je nová stavba – zhruba desetimetrová věž. „Ta bude postavena až v poslední fázi a uzavře celý prostor. Věž je myšlena tak, že by to byl jako orloj, poutač na expozici betléma. Ve věži bude umístěn větší mechanický betlém a jeho postavy se objeví v oknech věže. Lidé budou moci vejít dovnitř a prohlédnout si mechanismus,“ popsala ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová.

Věž má přitáhnout pozornost návštěvníků města k muzeu betlémů. „Architekt kopíruje část věže červené knihovny, která je osmiúhelníková. Nechceme žádné neonové nápisy a toto bereme jako decentní upoutávku pro lidi, kteří budou projíždět Svitavami,“ dodal místostarosta Pavel Čížek.

Vedení města věří, že bude moci na nákladný projekt využít několik dotačních titulů. Odhad na realizaci je do 100 milionů korun. „Je to vysoká částka, není to projekt na příští rok. Chceme ho dělat po etapách, ale je to prvek, který může pomoci oživit náměstí, zejména spodní část, která je hůře obchodně využitelná,“ uzavřel Šimek.

Kompletně sestavený by měl být svitavský betlém v roce 2022. Letos o adventu lidé uvidí první dvě části, asi pět metrů.