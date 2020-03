Největším strašákem pro kuřáky je rakovina, ale není to zdaleka jediná zdravotní hrozba, která jim hrozí.

Kouření totiž výrazně urychluje rozvoj kornatění tepen, jehož důsledkem jsou cévní mozkové příhody a srdeční infarkty. Spalování a vdechování tabáku způsobuje stárnutí kůže a její pružnost.

Vědci mezi další nemoci a poruchy, které kuřáci obvykle mívají, řadí vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, dřívější rozvoj šedého zákalu a stařecké hluchoty, poruchu potence a plodnosti u mužů, menstruační obtíže či neplodnost u žen.

Přestat mi pomohla poradna

Právě zdravotní rizika byla důvodem skončit s nezdravou závislostí i pro Vendulu Cichou z Prahy. „Samozřejmě, že jsem věděla, že kouření je nezdravé a způsobuje spoustu nemocí, ale pokud jste pravidelná kuřačka, tak to prostě z hlavy vytěsníte, i když na vás upozornění kouká z každé krabičky. Já jsem kouřila od 18 let a přišlo mi to normální. Kupovala jsem si každý den krabičku cigaret a vědomě si ničila tělo.

Zlom přišel až s dietou, na kterou jsem nastoupila a uvědomila jsem si, že je potřeba změnit životní styl, kam už prostě cigarety nepatřily,“ vysvětlila třiatřicetiletá bývalá kuřačka. „Když jsem přestávala, pomohla mi poradna, kam jsem pravidelně chodila a mluvila o tom, co cítím, jak se mi daří nekouřit i tom, jestli mám na cigaretu stále chuť. Žádné jiné praktiky jako nikotinové náplasti nebo žvýkačky jsem nepoužívala. Teď už nekouřím dva roky a jsem hrdá, že jsem zvládla přestat,“ dodala Vendula Cichá.

Jako další odpovědi na otázku Deníku, Pokud jste přestal/a kouřit, co bylo vaší hlavní motivací?, čtenáři uváděli důvody jako tlak rodiny (10,9 procenta) a finance (25,6 procenta). Zajímavostí ankety je zjištění, že čím starší lidé byli, tím méně jim vadilo, že jsou cigarety drahé, ale o to více rostla obava ze zdravotních komplikací.

Například mezi lidmi v kategorii 15 až 19 let odpovědělo skoro 40 procent z nich, že hlavním důvodem, proč přestali kouřit byly finance. 47,7 procent dotázaných ze stejné věkové skupiny se vzdalo tabáku kvůli strachu o zdraví. Mezi lidmi, kterým je 6o let a více, naopak dominovala zdravotní rizika (74,6procenta), finanční náročnost uvedlo jako motivaci k odložení cigaret pouze 14,6 procent z nich.

Pro Štepána Boka z Hradce Králové byl hlavním důvodem, proč přestal kouřit, tlak okolí. Zařadil by se tak do skupiny 40 procent kuřáků, kteří v anketě Deníku tvrdí, že jejich okolí vadí jejich zlozvyk. „Dnes můžu jenom poděkovat své přítelkyni, která mě donutila vzdát se cigaret. To, že kouřím, jí vadilo, už když jsme se seznámili, ale nějak to tolerovala.

Když se nám měla narodit dcera, zatlačila na mě a já si uvědomil, že nechci, aby naše dítě vyrůstalo v zakouřeném prostředí,“ vysvětlil čtyřicetiletý muž a poukázal tak na fenomén tzv.pasivního kouření. Jde o nedobrovolné kouření spojené s pobytem v uzavřeném, ale i otevřeném prostoru s kuřákem. Na pasivní kouření zemře v ČR ročně přes tři tisíce lidí.