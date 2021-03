ANO Už dlouhé měsíce jsou zakázány pro běžné občany návštěvy kultury či sportu. Vláda tato opatření obhajuje jako nezbytná v boji proti covidu. V něm jsou si všichni rovni. Když se ale náhle ukáže, že skupina vyvolených má větší práva než „ti dole“, bere důvěra ve vládu zcela za své. Proč by měli normální lidé dodržovat něco, co bohatí a mocní okatě porušují?

NE Malá skupina diváků v odděleném prostoru je při zápasech evropských pohárů povolena. Návštěvníci neporušili žádná pravidla, jejich „provinění“ je nanejvýš symbolické. Kdyby nebyli vyfotografováni, nic by se nestalo. Od té doby, co fotografie spatřila světlo světa, probíhá jakýsi veřejný lynč. Roman Prymula, Vratislav Mynář či Saša Vondra jsou zesměšňováni, jejich obhajobu nikdo neposlouchá.

Měli by odejít i další

ANO Politici a manažeři, kteří přijali pozvání na zápas, se dopustili těžkého morálního poklesku v kritické době. Výmluvy ředitele ČT Petra Dvořáka, že byl na zápase pracovně jsou komické, podobně jako v případě vysokého úředníka Jana Marounka. V obou případech jde o jasné profesní pochybení, které zaslouží trest. Europoslanec Saša Vondra a prezidentský kancléř Vratislav Mynář by měli odstoupit.

NE Europoslanec Vondra se už kál. Ano, opravdu měli být diváky zdravotníci, nikoli „papaláši“. To je dostatečná forma pokání. Epidemiologický poradce Prymula byl jediným, kdo „kázal vodu a pil víno“ a je správné, že s ním Andrej Babiš ukončil spolupráci. U všech ostatních je návštěva zápasu jen chybou. Žádat jejich hlavy, je přehnané a kýčovité.

Mohlo vzniknout ohnisko infekce

ANO Fotografie jasně ukazuje, že vybraní „fanoušci“ nedodržovali patřičné rozestupy. Je sice pravda, že ve chvíli záběru měli krytá ústa a nos, bylo to však pořád? Nová mutace koronaviru je navíc velmi agresivní a šíří se rychle. Pokud by byl v podobné skupině jen jeden nakažený, není vyloučeno, že by se nemoc přenesla na všechny zúčastněné.

NE Všichni diváci měli respirátory a navíc negativní test na covid. Neexistují už přísnější bezpečnostní opatření. Kdekoli ve

veřejné dopravě, na nákupu či na pracovišti se lidé vystavují většímu riziku nákazy. Neexistuje žádná stoprocentně účinná ochrana, ale na Slávii pořadatelé dodrželi hygienická nařízení beze zbytku.