Než se pustíte do smělých plánů, jak proměnit chalupu nebo chatu v místo, kde budou moci spokojeně žít vaši potomci nebo vy, střízlivě zhodnoťte její technický stav. Nepříjemné překvapení z hlediska kvality stavebních materiálů mohou skrývat domy, které vaši prarodiče postavili v padesátých letech minulého století.

Kromě tehdy hojně používaného cementu se mohou podobat vlaštovčímu hnízdu, které je slepené ze všeho, co bylo zrovna po ruce, ať už jde o škvárobetonové tvárnice, popílkový plynosilikát nebo děrované cihly. U starých chalup z tradičních přírodních materiálů, jako je pálená cihla, kámen nebo vepřovice, tyhle komplikace nehrozí, ale zase je často během uplynulých let poškodily necitlivé stavební úpravy.

Pokud má venkovské stavení historickou či architektonickou hodnotu, měli byste ji v rámci přestavby respektovat a zachovat tradiční prvky. Pro příklady není třeba chodit daleko. Necitlivá výměna oken na selském gruntu dokáže jeho vzhledu zasadit krutou ránu. Rozhodně se poraďte se statikem, zkušeným projektantem a možná s památkáři.

Jsou v domě lepší kamna, nebo krb? Je nutné si uvědomit několik věcí

„Chcete-li svůj druhý domov po rekonstrukci využívat celoročně, byť jen o víkendech, musíte vyřešit způsob vytápění,“ připomíná Pavel Žák, majitel firmy Stavospol stavebniny. Vybrat je třeba především konkrétní palivo i provozní režim. S tím souvisí průběžné temperování objektu nebo jiná forma ochrany proti zamrznutí rozvodů vody.

Ruku v ruce by mělo jít zateplení obvodového pláště s ohledem na materiál, ze kterého je chata či chalupa postavena. „Také výplně otvorů musí mít odpovídající tepelněizolační parametry,“ připomíná Pavel Žák. Významný je i faktor bezpečnosti, který je dobré zohlednit při výběru nových oken a dveří.

Vezměte přestavbu z gruntu, přesněji od střešní krytiny, byť právě tahle položka znamená výrazné navýšení rozpočtu. „Není dobré investovat do rekonstrukce staršího domu a ponechat na střeše starou krytinu. Riskujete tak výrazné znehodnocení vynaložené práce,“ upozorňuje Pavel Žák.

Pouštět se do výměny, když do stavení zatéká, už je pozdě. Voda může způsobit velké a nevratné škody. Hniloby a plísně na sebe většinou nenechají dlouho čekat. Pak už nebudete řešit jen krytinu, ale celý krov, případně stropy. S ohledem na vývoj cen stavebnin byste měli přiměřeně navýšit rozpočet na rekonstrukci. S berličkou v podobě ekologických dotací však v případě rekreačních objektů nemůžete počítat.

Lidé z branže odhadují, že v letošním roce stavební materiál podraží zhruba o dvacet procent. Nejvyšší navýšení cen podle Pavla Žáka avizují výrobci betonového zboží a všech dalších produktů, které jsou vázány na cement. Cement bude letos výrazně dražší kvůli nárůstu cen energií, dopravy, emisních povolenek a nedostatku strusky. Zdražení lze očekávat také u zdících materiálů, tepelných izolací, sádrokartonu či kameniva.

„Aktuálně stagnují nebo mírně klesají ceny dřeva, betonářské výztuže a polystyrénu. To se však může brzy změnit,“ přidává odhad Pavel Žák.

Pryč s vlhkostí

Radikálním stavebním zásahům musí předcházet odstranění vlhkosti ve zdivu. Jedním ze spolehlivých signálů bývá bobtnající a odpadávající omítka. Hledejte zdroj potíží, až pak se postarejte o řešení důsledků. Vlhkost do stavby proniká nejčastěji špatnou nebo porušenou hydroizolací základových pasů nebo základové desky.

Na zvýšené množství vody ve vzduchu v místnostech upozorňují zarosená okna a skvrny či plísně na zdech. Pokud objevíte narušenou střešní krytinu, špatně udělané klempířské prvky na střeše, ucpané okapy nebo netěsné parapety, bude cesta k řešení relativně snadná. Příčinou může být také narušené vodovodní či odpadní potrubí.

Cena vody roste. Pražáci si se spotřebou hlavu nedělají

Než se pustíte do sanačních prací, měli byste si zajistit odborný průzkum. Potřebujte přece co nejpřesnějšího stanovení příčin problému, jinak vynaložíte spoustu peněz a energie zbytečně. Specialista vám možná navrhne vybudování drenážních systémů pro odvedení vody od základů, mezi další obvyklá stavební řešení patří třeba montáž dodatečných svislých izolací stěn proti pronikání vody z okolní zeminy.

Vlhkosti stěn se zbavíte jejich podřezáním a vložením dodatečné izolace. Jde však o poměrně náročnou cestu, k podřezání cihelného zdiva se používá strojní řetězová pila, v případě smíšeného nebo kamenného zdiva budete potřebovat pilu s diamantovým lanem a chlazením. Do otvorů se vkládají plastové pásy nebo sklolaminátové desky. Stroje pomohou při takzvaném zavibrování nerezových plechů s vlnitým profilem do cihlové zdi. Vyhnete se pracnému podřezávání.

Další možností je například vytvoření bariéry chemickou cestou. Právě chemickou injektáž zvládnete svépomocí. Vyvrtáte do zdí otvory, do nichž tlakově vpravíte injektážní hmotu. Ta vytvoří chemickou hydroizolační clonu polymeru s utěsňujícími nebo vodoodpudivými vlastnostmi. V boji s opravdu hodně vlhkým zdivem může být vhodným pomocníkem silanová emulze, k aplikaci stačí výtlačná pistole.

K odvlhčení zdiva lze využít aktivní elektroosmózu – systém uzavřeného elektrického okruhu. Sice se obejdete bez sekání zdí a prachu, ale po vysušení musíte nechat systém stále zapnutý. Zázraky si neslibujte od sanačních omítek, protože neodstraní příčiny vlhkosti, jen na čas snižují nežádoucí následky.

Hurá na střechu

Říká se, že střecha musí padnout i slušet. Zároveň představuje část domu, která je nejvíc namáhaná působením počasí. Střecha se skládá z nosné konstrukce čili krovu, izolačních a krycích vrstev, jež tvoří vrchní část střešní konstrukce, plnící ochranný i pohledový účel. Každá ze základních částí má svoji vlastní strukturu a specifickou funkci, dohromady musí tvořit funkční komplex.

Než se pustíte do výměny střešní krytiny, ověřte si, v jakém stavu je krov. Pokud je to možné, zachovejte ten původní, není-li napadený dřevomorkou nebo poškozený vlhkostí ze zatékající střechy. Měli byste mít zároveň jasno v tom, co krov unese. Po poradě se statikem lze přidat další krokve, popřípadě slabší trámy zpevnit příložkami.

Než se pustíte do výměny krytiny na chalupě, ověřte si, jestli vás v tomto směru nelimituje obecní nařízení nejen o tvaru střechy, ale také o barvě či typu krytiny. Tradičním materiálem býval dřevěný šindel. Tahle krytina je lehká a při správné údržbě vydrží minimálně sedmdesát let.

Chalupy jsou hitem. Náročná údržba a opravy ale mohou zájemce odradit

Šindele štípané z kmenů po vláknech mají hladký uzavřený povrch, díky němuž se do nich nebude vsakovat voda a to zaručí vaší střeše dlouhé roky v dobré kondici. Řezaný šindel je levnější, ale počítejte s kratší výdrží. Další variantou se může stát asfaltový, chcete-li bitumenový šindel. Plusem bude příznivá cena a snadná pokládka, minusem mnohem kratší životnost a horší izolační vlastnosti.

Pokud se rozhodnete pro pálené nebo betonové tašky, musíte mít opravdu kvalitní pevný krov. Střecha se vám pak odmění dlouhou životností a odolností k povětrnostním vlivům. Sáhnout lze také po břidlici. Ta odolává výkyvům počasí, poradí si s vodou a vydrží až sto padesát let. Za tyhle jistoty si ale připlatíte a zároveň počítejte s náročnou pokládkou.

Na trhu najdete výrobky, jejichž povrch se podobá břidlici nebo bobrovkám. Krytina je však třikrát lehčí než klasická pálená taška. Za naprostého přeborníka v lehké váze lze považovat plech, oproti jiným krytinám bývá několikanásobně lehčí. K plusům přidejte skutečně snadnou montáž. Moderní plechové střešní krytiny se navíc také vyrábějí ve tvarech i barvách, připomínajících tašky či šindele.

Výměna oken

Součástí rekonstrukce rekreačního objektu bývá výměna starých oken a dveří. Právě v této chvíli vstupujete na tenký led. Když neopravujete památkově chráněný dům nebo chalupu v památkové zóně, nejste při hledání těch nejlepších nových oken ničím omezeni. Jenže zbrklou, necitlivou volbou můžete pořádně pošramotit vzhled celé budovy. Mějte na paměti, že nová okna by měla souznít s objektem z hlediska materiálů, staří i charakteru.

Platí to v plné míře taky pro nově budované prvky, například střešní okna. Pokud se pro ně rozhodnete v rámci renovace podkroví, mějte na paměti, že nejsou prvkem tradiční venkovské architektury, měla by proto směřovat do zahrady a s jejich množstvím a velikostí se držte při zemi. Jsou sice levnější než tradiční vikýře a jejich instalace je stavebně méně náročná, ale změní vzhled střechy a tím i celého objektu.

Hledání optimálního řešení většinou limitují vaše finanční možnosti, protože nová okna jsou vždycky pořádným zásekem v rozpočtu. Při průzkumu trhu se asi začnete nejprve zajímat o cenově dostupné sériové výrobky v sortimentu klasických dřevěných oken nebo eurooken. Chcete-li respektovat tradiční vzhled chalupy, budete hledat okna dělená. V prostředí českého venkova velké plochy nedělených okenních tabulí působí rušivě a nepatřičně. Ladit by mělo také kování. Nová okna by měla sedět do stávajících stavebních otvorů, abyste nemuseli dozdívat či vybourávat.

Vezměte v úvahu také způsob otvírání - vyklápění působí rušivě. Požadavků je jistě ještě víc, najít optimálního kandidáta bude o to těžší. Řešení nabízí zhotovení repliky původních špaletových nebo kastlových oken, vydáte však za ně vysokou částku. Zkuste však oslovit firmy, které tyhle tradiční typy v různých variantách vyrábějí. Základní typ špaletových oken dokonce může mít ve své sériové podobě vnější křídla osazena izolačním dvojsklem.

Jak nejlépe zabezpečit svůj dům, garáž či zahradní domek

Za zmínku stojí ještě další možnost. Okna nevyměňujte, ale poctivě zrenovujte. Samozřejmě, pokud to jejich stav dovolí. Jistě, odstranění starého tmelu, nátěrů i poškozených skel, přebroušení, nový vhodný nátěr při zachování původního odstínu, zasklení a přetmelení, to vše si vyžádá spoustu času a práce, ale je to sázka na jistotu. Podobné doporučení zahrnuje také dveře, i ty se spolupodílejí na tom, jaká atmosféra v chatě či chalupě bude panovat.

Renovace bude dobrou volbou, pokud jsou původní dveře sladěné s tvary zárubní a použitými stavebními materiály. Věnujte pozornost také pantům a kování, vyleštěná klika je půvabným prvkem. V případě vchodových dveří myslete na bezpečnost, měly by chránit váš příbytek před vstupem nenechavců.

Popudem k náročnému stavebnímu zásahu, jakým je výměna oken a dveří, bývá také snaha zlepšit tepelný komfort v objektu a tepelně izolační vlastnosti stavby, zvlášť chcete-li na chatě či chalupě pobývat celoročně. Souvisejícím krokem, bez něhož se energetické parametry objektu nezlepší, by mělo být zateplení fasády, případně i střechy a podkroví.

Zároveň byste měli změnit režim větrání a mít dobře vyřešené odvedení vlhkosti z místností včetně parozábran. Na trhu najdete komplexní zateplovací systémy, skoro jako ušité na míru vašemu druhému domovu. Pro objekty s očekávanou zvýšenou vlhkostí, v nichž by běžné zateplení mohlo spíše uškodit, jsou například určeny zateplovací systémy s vysokou a rovnoměrnou propustností pro vodní páry.

Prodyšnost je zajištěna zejména speciálními izolačními deskami s perforací, díky kterým celý systém dýchá. Další důležité dílky skládačky představuje vysoce prodyšná lepicí hmota a prodyšná finální omítka, které zajistí bezproblémové fungování systému za všech okolností. Ocení ho chataři, kteří ve svém druhém domově tráví pouze víkendy a kvůli nedostatku větrání se v budově mohou projevit důsledky zvýšené vlhkosti.

Orosená skla

Jste přesvědčeni, že za orosené izolační sklo v interiéru může špatná kvalita oken, případně jejich zabudování? Mýlíte se. Příčina vždy souvisí s parametry vnitřního prostředí. Každá domácnost produkuje vlhkost, a pokud tato není dostatečně odváděna z interiéru, kondenzuje se na nejchladnějších površích, což je často ve spodní části okna. Naopak kondenzace na izolačním skle z exteriéru ukazuje na velmi dobré tepelněizolační vlastnosti okna.



Venkovní strana skla se neprohřívá vnitřní teplotou a má stejnou teplotu jako venkovní prostředí. Ani v tomto případě nejde o závadu, ale o přirozený jev v důsledku proměnlivého počasí. Kondenzace v meziskelním prostoru ukazuje na vadu izolačního skla, příčinou může být netěsnost ve spojení skel nebo mechanické poškození. Tuto závadu můžete u nových oken reklamovat.



Kondenzace ve funkční spáře okna, tedy v prostoru mezi křídlem a rámem, může mít více příčin. „Někdy se vytvoří při větrání, kdy vnitřní vlhký vzduch kondenzuje ve funkční spáře. Může vznikat při posunutých geometrických parametrech okna, třeba svěšení křídla. Vliv mívá třeba i poškozené těsnění, chybně umístěné kování či špatně provedené napojení okna na ostění,“ vypočítává Radek Pergler, technický a produktový manažer společnosti Deceuninck. Odstranění tohoto problému je dobré přenechat odborníkům.

Oprava venkovní omítky

Do opravy omítek se pusťte v květnu, až nebudou hrozit ranní mrazíky. Měli byste používat původní materiály a postupy. Pokud trávíte svůj volný čas ve venkovském obydlí, postaveném počátkem minulého století či ve století předminulém, možná má vápennou omítku.

Starat se musíte pravděpodobně hlavně o opravu soklů a dolních části fasád. Vypadlé kusy omítky seškrábejte špachtlí až na zdivo nebo maltu omítky, jejíž doplnění proveďte opět stejným materiálem. Po zavadnutí se dejte do bílení, nejprve jen lehce řídkým vápenným mlékem, pro druhý nátěr použijte hutné vápenné mléko.

V případě opravy vápenopískové omítky je důležité provlhčení zdiva vodou nebo přípravky proti plísni těsně před nanášením nové malty. Nejprve naneste jádrovou omítku a po jejím zavadnutí štuk. Renovace tvrdších omítek s větším obsahem cementu a hrubšího kameniva budou náročnější, protože původní materiály už neseženete.

Jen zkušený zedník umí zajistit tvrdost a hrubost povrchu, jaké má původní fasáda. Opravy neprodyšných disperzních omítek svěřte raději prověřené firmě. Vždy je nutné zjistit hlavní příčiny popraskání, odfouknutí a odloupnutí. Všechny dokončené opravy pak vyžadují s dostatečným časovým odstupem přestřik nebo přetření celé fasády do barevné stejnosti.

Pohoda v kanafasu

Novou výmalbou vonící pokoje po rekonstrukci vaší chalupy lákají k proměně jejího zařízení. Při doplnění nebo výměně koberců, nábytků či dekorací vybírejte předměty, které vnesou do prostoru útulnost, vlídnost a špetku nostalgie. Chcete přece na chatě či chalupě odpočívat. Váš druhý domov by neměl být odkladištěm použitého vybavení z toho prvního.

Nábytková stěna, relikt dob minulých? Promyslet je třeba tvar, barva i provedení

Zkuste lehkou rukou a citem kombinovat tradiční retro prvky s moderními. Kde to jde, používejte přírodní materiály – nábytek z pravého, přírodního dřeva v podobě masivní postele, komody nebo truhly. S dřevěnými podlahami, které prošly renovací, či tradičními okny si budou dobře rozumět světlé přírodní barvy.

Jako základ zvolte neutrální barevnou paletu – ideálně bílé, šedé nebo krémové béžové odstíny. S chalupařením je spojená i patina, typická povrchová úprava nábytku, která interiéru dodá starobylý nádech. Chcete-li interiér oživit, doplňte světlé přírodní odstíny doplněné několika výraznými prvky. Do dětského pokoje a ložnice se hodí i starorůžová nebo lila barva.

Dolaďte interiér textilními doplňky, ať už jde závěsy, polštáře, deky nebo stylové měkoučké bavlněné povlečení. Atmosféru navodí tkaniny a textilie barevných odstínů, které se vyskytují v přírodě, anebo doplňky s květinovým dekorem či malováním, aniž byste museli na okna věšet závěsy z tradičního kanafasu.