Za oknem muškáty, pod ním stádo bečících ovcí. Jaký byl život na podkrušnohorském hrázděném statku v minulém století, si mohou vyzkoušet lidé ve skanzenu Stará Ves při chomutovském zooparku. A to včetně hospodaření a nocování. Od příštího týdne tam rozjíždějí zážitkové ubytování.

„První patro jsme vybavili jako útulnou chaloupku. Kdo se v ní ubytuje, dostane prostor, aby prožil hezký čas v krásném přírodním prostředí,“ nastínila ředitelka zooparku Věra Fryčová. Zpestření nocležníkům přinesou drobné úkoly ze života na statku. „Najdou tu malý manuál, podle kterého třeba mají dát v 9 hodin vodu a seno ovcím. Kydat hnůj nebudou muset,“ ubezpečila s úsměvem. „Časem můžeme dát do uzavřeného prostoru pár slepic a říct: Najděte vajíčka a udělejte si je k snídani. U statku si můžou natrhat bylinky, k využití je ohniště za stodolou a nedaleko rybník, kam můžeme dát loďku,“ prozradila ředitelka, s jakými dalšími náměty pracovníci zooparku pracují.

Kromě toho mají mít dočasní obyvatelé statku možnost vstupovat do zooparku i v ranních a večerních hodinách, využívat mohou doplňkové služby, jako je jízda kočárem na koních, na ponících nebo vyjížďka safari expresem.

Přízemí statku zůstane stejně jako dosud výstavní, zájemci tam stále mohou chodit jako do muzea. Zavřené má být jen v době, kdy bude statek obývaný. Prohlídky budou na zavolání.

Nápad otevřít skanzen pro zážitkové bydlení vykrystalizoval v době nouzového stavu, kdy se na pár týdnů vše zastavilo. Pohyb lidí a s tím i příjmy zooparku.

„Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom mohli obohatit nabídku pro návštěvníky s tím, že by nám to mohlo přinést nějaké finanční prostředky,“ nastínila Fryčová. „Protože byly kvůli koronaviru uzavřené hranice, předpokládáme, že budou mít lidé tendenci trávit dovolenou v Česku. Například chatky na Kamencovém jezeře máme na červenec i srpen naprosto vyprodané, takže věříme tomu, že se nám podaří přilákat návštěvníky i do skanzenu,“ dodala.

Přispělo i to, že podle vedení nebyl skanzen využívaný naplno. Kvůli rozlehlosti zooparku, který je největší zoo v Česku, si rodiny s malými dětmi výšlap do skanzenu často raději odpustily. Změnit to může příležitost prožít tam naplno den dva, kdy je možné vyrážet i do okolí.

Vedení zooparku ještě řeší změnu užívání. Už v příštím týdnu ale budou mít zájemci o zážitkové bydlení příležitost zarezervovat si místa, a to přes webové stránky zooparku. Dva dospělé s dětmi bude noc stát 3 600 korun, za každou další osobu je příplatek. Celkem se jich do světnic v patře vejde až deset. V další fázi se mají možnosti rozšířit i o roubenku. Připravená má být na přelomu srpna a září. Do budoucna by se pak mohla zážitkům otevřít i replika mlýna. I tady mají spodní prostory zůstat expoziční.

Vedení města se už dříve nechalo slyšet, že je potřeba najít aktivity, které budou atraktivní pro návštěvníky a přinesou další zdroj příjmů. „Na každé větší poradě jsem říkal: Lidé chtějí zážitky a jsou ochotní za ně zaplatit. Pojďme jim je nabídnout. Nechme je u nás přespat na netradičních místech,“ zmínil náměstek primátora David Dinda. „Teď to Věra Fryčová uchopila, a přestože já jsem si ubytování představoval skoro s medvědem na vedlejší posteli, je pravdou, že skanzen je také cesta,“ kvitoval.