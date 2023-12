„Kluci se soupeře nezalekli a minimálně do patnácté minuty byli domácím vyrovnaným soupeřem. Potom ale nedali tři minuty žádný koš a České Budějovice si odskočily pro uklidňující dvanácti bodový náskok. Do poločasu jsme ještě kontrovali úspěšným trojkovým pokusem, a tak se šlo do kabin za stavu plus devíti bodů pro domácí tým," okomentoval pro klubový web trenér klatovských basketbalistů Petr Fleisig. „Ve druhé polovině zápasu kluci ještě zabojovali a ve 36. minutě snížili na rozdíl osmi bodů. Domácí ale třemi úspěšnými trojkovými pokusy za sebou žádné drama nepřipustili. Navzdory porážce jsme odehráli na palubovce vedoucího celku soutěže vyrovnané utkání i přesto, že náš tým je namixovaný hráči U19 a U17," doplnil trenér BK Klatovy.