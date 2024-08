Basketbalisté Klatov z týmů U17 a U19 uspořádali finanční sbírku na mladého talentovaného basketbalistu, aby mohl odjet na soustředění. "Na soustředění týmů U17 a U19 se přišel podívat jeden z mnoha hodně mladých talentovaných hráčů, které plodí školní basketbalové kroužky. Když jsem se ho zeptal, jak se těší na soustředění, dověděl jsem se, že byl v červenci na táboře, a proto na soustředění už nemůže. Nebylo těžké z jeho smutných očí vyčíst, jak moc by jet chtěl a také pochopit, co je tím důvodem, že musí zůstat doma," popsal trenér BK Klatovy Jindřich Svojanovský.

Ten hrozící absenci talentovaného basketbalisty na soustředění probíral se svými svěřenci a shodli se, že mladíkovi podají pomocnou ruku v podobě finanční sbírky, která by byla do potřebné sumy navýšena z darovacích smluv, které klub ještě nevyčerpal. "Možná to ani nebude potřeba, neboť ještě během našeho soustředění řada hráčů složila dohodnutou sumu, našli se ovšem i jedinci, kteří neváhali složit dvojnásobek," upozornil Svojanovský.

"Jsem hrdý a pyšný na svoje hráče, neboť nezůstali lhostejní a svým přístupem ukázali, a teď se nevyhnu frázi, která je ovšem výstižná, že mají srdce na správném místě," dodal.