Klatovští basketbalisté skolili Žabovřesky, na palubovce béčka NH Ostrava padli

Kadeti basketbalových Klatov se po úvodních dvou domácích (a vítězných) zápasech finálové skupiny celostátní ligy basketbalistů do 17 let představili poprvé venku. Nejprve jeli do Brna, pak až do Ostravy, kde je čekal třaskavý souboj s rezervou domácího NH Ostrava. Ale zatímco Žabovřesky, klub ze severozápadní části moravské metropole porazili, s favorizovanou Ostravou neuspěli.

Basketbalisté BK Klatovy do 17 let (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazili v Brně domácí Žabovřesky, ale v Ostravě prohráli. | Foto: Jindřich Schovanec