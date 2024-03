Mladé klatovské basketbalistky na začátku března odehrály už svoje páté utkání finálové skupiny celostátní ligy juniorek. Západočešky tentokrát odcestovaly do hlavního města, kde změřily síly s Nuslemi. Výsledek? Vítězství 65:53, díky němuž poskočily na prozatímní třetí příčku bod za vedoucí tandem Basket Slovanka a Ostrava. Nutno však podotknout, že oba týmy mají oproti klatovským basketbalistkám jeden zápas k dobru.

Juniorky BK Klatovy (na archivním snímku basketbalistky v bílých dresech) vyhrály v Praze s domácím Sokolem Nusle 65:53. | Foto: Jindřich Schovanec

„Utkání děvčata od samotného začátku prohrávala, a až ve třetí čtvrtině se jim podařilo výsledek otočit do zelených čísel. Ve čtvrté čtvrtině už šlo z naší strany pouze o zodpovědnou dohrávku s cílem udržet si bodový náskok. A tak se nám podařilo porazit pražský celek i s posilou z USK Praha Karolínou Kyselicovou v sestavě, která nám ze začátku utkání dělala potíže v obraně i útoku," uvedl pro aktualizovaný klubový web trenér basketbalistek BK Klatovy do devatenácti let Petr Volmut. Nejbližší utkání sehrají jeho svěřenkyně 23. a 24. března na palubovkách Jičína, respektive favorizovaného týmu Basket Slovanka.

