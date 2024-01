Klatovské juniorky postoupily do finálové skupiny, na úvod hrají dvakrát doma

Juniorky basketbalových Klatov mají za sebou poslední dva zápasy základní části celostátní ligy basketbalistek do 19 let. Družina trenéra Petra Volmuta zajížděla k zápasům 13. a 14. kola do Karlových Varů a do Loun. Zatímco v lázeňském městě prohrála poměrně vysoko 30:57, domácí Tygřice z Loun porazila přesvědčivě 74:39. Díky výhře v Lounech si juniorky zajistily druhé místo v tabulce a postup do finálové skupiny.

Juniorky BK Klatovy. | Foto: BK Klatovy