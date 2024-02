Jasná záležitost. Kadeti basketbalových Klatov nasázeli Kladnu 103 bodů

Béčko klatovských basketbalistů do 17 let má za sebou úvodní utkání nadstavbové skupiny o 1. až 8. místo nadregionální ligy kadetů. Západočeši na úvod vyrazili do haly 5. Základní školy na Kladně, kde se v rámci předehrávky 2. kola střetli s vrstevníky domácího BK. A dominovali, naprosto. Mladíci z města pod Černou věží od samotného začátku diktovali tempo hry a nakonec zvítězili jednoznačně 103:59.

BK Klatovy, ilustrační snímek. | Foto: Jindřich Schovanec