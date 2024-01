/FOTOGALERIE/ Paráda, bravo. Basketbalisté BK Klatovy do 17 let začali finálovou skupinu celostátní ligy kadetů dvěma cennými výhrami. Svěřenci ostříleného trenéra Jindřicha Svojanovského porazili na domácí palubovce Brandýs nad Labem i Jižní Supi a po prvních zápasech se usadili na druhém místě tabulky o skóre za Levharty z Chomutova.

Basketbalisté BK Klatovy do 17 let (na snímku hráči v bílých dresech) porazili na úvod finálové skupiny celostátní ligy U17 Brandýs nad Labem i Jižní Supy. | Foto: Jindřich Schovanec

Proti Brandýsu nad Labem klatovští kadeti po úvodních třech čtvrtinách vždycky vedli, ale maximálně o dva body. V závěrečné pasáži zápasu ovšem přepnuli motory na vyšší rychlostní stupeň a nakonec svého soka porazili o deset bodů poměrem 64:54. Ve druhém utkání proti týmu Jižní Supi naopak od začátku ztráceli. Po první čtvrtině devět bodů, o poločase dokonce třináct. Druhá polovina zápasu ale klatovským basketbalistům vyšla. Třetí část hry vyhráli o devět bodů a do poslední čtvrtiny šli s čtyřbrankovým mankem. To ovšem dokázali smazat a nakonec slavili cenné dva body za vítězství 71:68.

„Jsem strašně rád, že jsme ukázali, jakou vnitřní sílu tým má. I když mnohdy o tom musím i pochybovat, když u některých se objevuje diagnóza jakéhosi opozičního vzdoru .Vítězství jasně ukázala, že náš tým do finálové skupiny patří, ale až konfrontace s moravskými týmy ukáže, do jaké míry můžeme být ve svých úvahách odvážní. V obou utkáních jsme byli šťastnějším týmem, ale to ke sportu patří. S Jižními Supi jsme si dokázali, že pokud dáme naší hře řád a disciplínu, je naše obrana i útok minimálně na úrovni soupeřů. Pokud dáme další ingredienci, kterou je tradiční klatovská bojovnost, pak je s námi těžká práce. Obě utkání však také naznačila, kde jsou naše rezervy a na čem bychom měli zapracovat," řekl pro klubový web trenér kadetů BK Klatovy Jindřich Svojanovský.

BK Klatovy - BK Brandýs nad Labem 64:54

BK Klatovy - BK Brandýs nad Labem.Zdroj: Jindřich Schovanec

Průběh utkání: 16:15, 30:28, 46:45. Rozhodčí: Renc, Mainuš. Úspěšné trojky: 4:9. Trestné hody: 14/24 - 3/9. Sestava a body BK Klatovy U17: Zikmund 12, Kodyš, Melka, Žák 10, Kotáb 13, Šlof 10, Šnejdar, Kolář 7, Mráz 12.

BK Klatovy - Jižní Supi 71:68

BK Klatovy - Jižní Supi.Zdroj: Jindřich Schovanec

Průběh utkání: 9:18, 34:47, 54:58. Rozhodčí: Renc, Mainuš. Úspěšné trojky: 2:9. Trestné hody: 13/22 -5/8. Sestava a body BK Klatovy U17: Zikmund 11, Kodyš 4, Melka 2, Žák 22, Kotáb 5, Šlof 10, Šnejdar 2, Kolář 5, Mráz 10.

Finálová skupina celostátní ligy U17, další výsledky 1. a 2. kola: BK NH Ostrava B - SK Žabovřesky 56:41, BK Levharti Chomutov - Jižní supi 74:69, BK Levharti Chomutov - BK Brandýs nad Labem 77:63.

