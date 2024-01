FOTO: Baskeťáci Klatov dvakrát vyhráli a vybojovali nadstavbu, pomohl i Chomutov

/FOTOGALERIE/ Naprosto grandiózní práce! Kadeti basketbalových Klatov zvládli úspěšně oba závěrečné zápasy aktuálního ročníku áčkové skupiny celostátní ligy basketbalistů do 17 let a jelikož pražská Sparta prohrála na půdě prvního Chomutova, posunuli se na druhé místo. To zaručuje postup do nadstavby, ve které budou Západočeši bojovat o místo v kvalifikaci o účast v Extralize U17 pro sezonu 2024/2025.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Celostátní liga kadetů U17, skupina A: BK Klatovy (na snímku basketbalisté v bílých dresech) - BŠ Tygři Praha B 91:43. | Foto: Jindřich Schovanec