BK Klatovy je od února loňského roku zapojený do mezinárodního projektu „BasketForAll“ z Programu Erasmus+, což je grantový program Evropské unie v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu, a podporuje vzdělávání, odbornou přípravu, stáže, profesní rozvoj, neformální vzdělávací aktivity v zahraničí a spolupráci mezi institucemi. Projekt se zabýval nejen určením překážek, které brání mladým lidem sportovat, ale i hledáním řešení, jak je odstranit. Celý projekt probíhal formou pořádaných turnajů, konferencí a tréninků. Koordinátorem celého projektu je nadace BIDEV, turecká nevládní organizace, která se snaží pracovat nejen na rozvoji místního basketbalu přes vzdělávání trenérů a hráčů, ale i na sociálních projektech s basketbalem spojených.

Návštěva Istanbulu v lednu tohoto roku. | Foto: BK Klatovy

Partnerem projektu je kromě BK Klatovy i bulharský klub Sporten Klub Usmivka. Oba sportovní kluby mají zkušenosti s výchovou mladých hráčů basketbalu, ale každý v jiném směru. Bulharský klub se prvotně soustředí na hledání zahraničních příležitostí pro mladé talentované hráče a zároveň podporuje i hendikepované basketbalisty – většinou mladé lidi, kteří utrpěli vážný úraz, aby se právě díky basketbalu dokázali vrátit do běžného života.

BK Klatovy je také sportovním klubem „s přesahem“. Jsme organizací dobrovolníků, kteří se snaží přivádět ke sportu děti školního věku, aby se díky zapojení do sociální skupiny sportující mládeže dokázaly úspěšně popasovat se všemi nástrahami, které jim dnešní doba přináší. Na druhou stranu máme zastoupení dívčích i chlapeckých týmů nejen v oblastních soutěžích, ale od kategorií U14 i v celostátních ligových soutěžích, kde na sebe dokáží naše týmy pozitivně upozornit. Aktuálně jsou týmy U19 dívek a U17 chlapců ve finálových skupinách celostátní ligy a budou bojovat o účast v Extralize pro sezonu 24/25.

Zdroj: Basket for All

První setkání proběhlo v březnu v Bulharsku a byly zde stanoveny cíle projektu. Další schůzku hostil náš klub v červnu Klatovech. Zástupce všech organizací vřele přijal na radnici pan místostarosta Ing. Václav Chroust, který je provedl nejen historií Klatov, ale i klatovské radnice. Následovala školení nejen basketbalových technik, ale byla zaměřená i na učení (aktivaci učení). Po ukončení teorie následovala i praxe, kdy za účasti mladých hráčů BK Klatovy byla zúčastněným trenérům poskytnutá příležitost vyzkoušet si to, co se naučili.

Pak už jsme v projektu pokračovali samostatně během společného tréninku napříč všemi týmy našeho klubu, přes turnaj 3x3, který se konal 28. září 2023 během Evropského týdne sportu. Jako poslední akce byla beseda a společný trénink s našimi bývalými hráči Pavlem Černým a Jakubem Šurým, kteří oba hrají nejvyšší mužskou ligu Kooperativa NBL za tým Sršni Písek. Ukázali tak našim nejmladším, že i z Klatov vede cesta do vrcholového sportu a, že jsou připraveni jim předat své zkušenosti a být jim tréninkovými parťáky.

Závěrečné setkání proběhlo 13. a 14. ledna tohoto roku v tureckém Istanbulu. Za klatovský basketbalový klub prezentovala projektové aktivity Květa Kohoutová a doprovázeli ji trenérka Lucie Čmejlová s hráči věkové kategorie U13 Nikolou Šlajsovou a Lukášem Kydlíčkem, a reportér projektu Radek Kohout. Prezentace proběhla v konferenčním sále Tureckého národního olympijského výboru. Ještě před začátkem konference jsme měli možnost setkat se s dětmi, které nepoznaly své rodiče, a předat jim trička našeho mezinárodního basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy a zároveň je na náš turnaj, který patří k největším v Evropě, i pozvat.

Prezentace v sídle tureckého Olympijského výboru.Zdroj: Radek Kohout

Mimo jiné náš turnaj je jednou z aktivit, díky které jsme byli k projektu přizváni. Protože to není „jen“ osm najednou běžících turnajů pro čtyři věkové kategorie, ale je to i místo multikulturních setkání během doprovodných programů. Velmi rádi je na 10. ročníku turnaje Easter Cup Klatovy ve dnech 28. až 31. března přivítáme a pevně věříme, že si ho se všemi účastníky budou užívat.

Prvním vystupujícím byl člen správní rady nadace BIDEV pan Tamer Oyguç's, který informoval všechny přítomné nejen o jejich aktivitách v rámci projektu „BastetForAll“, ale i o jejich projektu „Basketball Village“, realizovaném po ničivém zemětřesení, které Turecko postihlo loni v únoru. Již začátkem dubna 2023 dokázali uvést v život projekt kontejnerové vesnice, v jejímž centru je basketbalové hřiště. V této vesnici našlo nový domov 200 lidí – převážně rodin s dětmi, které při zemětřesení přišly o svůj původní domov. Díky basketbalu se tak může do tváří nejen dětí postižených katastrofou pomalu vracet úsměv.

Následovala panelová diskuse moderovaná zástupcem nadace BIDEV Emirem Turamem, které se účastnili Vladimir Iskrov, projektový manažer klubu Sporten klub Usmivka, a Květa Kohoutová - místopředsedkyně BK Klatovy. Po jejím skončení jsme měli možnost prohlédnout si prostory budovy Tureckého olympijského výboru, kde je krásně zmapovaná celá historie Olympijských her včetně replik olympijských pochodní, medailí a plakátů.

Na odpoledne pro nás naši turečtí přátelé připravili výlet lodí po Bosporském průlivu, který odděluje Evropu od Asie, a na jehož obou březích se Istanbul rozkládá. Po výletě lodí jsme navštívili vyhlášený Spice Bazaar a společně povečeřeli místní speciality. Také jsme prvně nahlédli na hlavní třídu Istiklal Caddesi, která byla plná turistů v nočních hodinách stejně jako během nedělního rána, kdy jsme se na ní vrátili.

Bidev - Turecko.Zdroj: Radek Kohout

Před odletem zpátky do Čech jsme zavítali i do kanceláře nadace BIDEV, kde na nás čekali a udělali nám prohlídku pánové Tamer Oyguç's a Turhan Koray. Bylo pro nás překvapivé zjistit, že v Turecku je to právě nadace BIDEV, která organizuje jr. NBA, jejíž šestý ročník skončil v prosinci 2023 i u nás.

A co nám všem účast v projektu „BasketForAll“ dala? Zjistili jsme, že každá země má nejen jiné sociální i kulturní podmínky, a že co je pro jednoho samozřejmostí, může být pro druhé darem. Nicméně pro všechny bez rozdílu je basketbal nástrojem, díky kterému se nám všem může žít lépe.

Článek napsala místopředsedkyně BK Klatovy Květa Kohoutová

