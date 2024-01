Junioři basketbalového oddílu BK Klatovy prožili úspěšný zápas 7. kola áčkové skupiny nadregionální ligy basketbalistů do 19 let. Ve sportovní hale Pelhřimov totiž potvrdili roli favorita, domácí rezervu Sojek deklasovali jednoznačně 87:32 a poskočili na první místo průběžného pořadí. Nutno však podotknout, že České Budějovice, Benešov i Rokycany mají jen o bod méně, ale také jeden zápas k dobru (Tigers dokonce dva).

BK Klatovy U19, ilustrační snímek. | Foto: BK Klatovy

„Jakmile se naši kluci zahřáli na provozní teplotu po dvou a půl hodinové jízdě autem, byl tento souboj jen soubojem o konečné skóre. Do tohoto utkání nastoupili všichni hráči, tedy i hráči z kategorie kadetů, kteří ve své kategorii dostávají menší minutáž, ale i tak se dokázali všichni bodově prosadit. Nakonec populární stovka sice nepadla, možná i proto, že na nadregionální ligu U19 musíme cestovat dvě a půl hodiny autem," uvedl pro klubový web trenér klatovských basketbalistů Petr Fleisig, který si trošku rýpl do vedení soutěže.

„Přitom by stačilo vzít si k rozlosování skupin před sezonou do ruky mapu naší krásné republiky. Jistě by to usnadnilo a hlavně ušetřilo mnoha týmům čas a hlavně finance, které v současné době hledá nejeden klub," doplnil trpce.

BK Sojky Pelhřimov B - BK Klatovy 32:87

Průběh utkání: 12:19, 18:43, 25:63. Rozhodčí: Kunclová, Frass. Úspěšnost trestných hodů BK Klatovy: 7/12. Úspěšné trojky BK Klatovy: 2. Sestava a body BK Klatovy: Faust 9, Červený 8, Petrovický 16, Kolacki 2, Kinský 11, Zub 25, Veselský 4, Kotáb 12. Trenér: Petr Fleisig.

Junioři zničili zálohu Pelhřimova, starší minižačky dvakrát vyhrály i prohrály