Juniorka Klatov má za sebou utkání 8. kola aktuálního ročníku áčkové skupiny Nadregionální ligy basketbalistů do 19 let. Svěřenci trenéra Petra Fleisiga přivítali na domácí palubovce Benešov a tuto konfrontaci nakonec zvládli. I díky patnácti bodům Petra Žáka soupeře porazili 55:50. Klatovští mladíci se díky výhře udrželi v čele tabulky, ale druhé České Budějovice ztrácí pouhý bod a mají hned dva zápasy k dobru.

Foto: BK Klatovy

„V sobotu jsme na domácí palubovce přivítali juniory z Benešova, kterým jsme chtěli oplatit porážku z prvního vzájemného zápasu. Naše družstvo bylo kompletní, a tak se nebylo na co vymlouvat," pravil trenér klatovských basketbalistů Petr Fleisig. „Snad jen to, že osm hráčů bylo z kategorie U17. Přesto se nám proti osobní obraně hostů dařilo. Ale po oddychovém času trenéra Benešova, který obranu svého týmu změnil na zónovou, jsme naprosto vypadli z rytmu," připustil kouč BK Klatovy v hodnocení pro klubový web.

Bez gólů nejsou body. Otavské Vydry nestačily na Rokycany ani Sokolov

Zatímco po první čtvrtině vedli Západočeši 17:8, po poločase svítil na ukazateli skóre těsný výsledek 24:23. Třetí čtvrtinu ovšem vyhráli domácí borci o pět bodů a tento náskok si nakonec pohlídali až do konce, byť měli docela namále. „Dle skóre by se chtělo říct, že to bylo utkání obran… Ale to ne. Byla to přehlídka či festival ztrát a střelecké impotence. Kluci ale zaslouží pochvalu za bojovnost i za to, že se "nepodělali" z toho, když soupeř minutu před koncem vyrovnal. Dali jsme rozhodující koš a vítězství zkušeně pohlídali. Byl to velmi poučný zápas. Nejen pro nás trenéry, ale i samotné hráče," uzavřel Fleisig.

BK Klatovy - BC Benešov 55:50

Průběh utkání: 17:8, 24:23, 41:35. Rozhodčí: Karásek, Flaisigová. Úspěšnost trestných hodů (BK Klatovy): 8/18 (44,4%). Úspěšné pokusy za 3 body (BK Klatovy): 3. Sestava a body BK Klatovy: Kodyš, Faust 4, Petrovický 8, Mráz 9, Kinský, Zub 5, Veselský, Mach, Kotáb 13, Vaník, Žák 15, Melka 1.

Klatovy dlouho trápily florbalového lídra z Plzně, ve třetí třetině ale vyhořely