Je to jedna z nejúžasnějšícha nejnadějnějších zprávv historii. Za přibližně šedesát miliónů let, před nimiž srážka Země s obřím asteroidem téměř vyhubila tehdejší život na planetě, dokázal jeden z vyspělejších druhů vyvinout technologii, jež dokáže opakování této fatální události zabránit.

Na počátku tohoto týdne americká NASA totiž oznámila úspěch své mise Armagedon. Ta spočívala v pokusu odklonit nárazem sondy DART dráhu menšího asteroidu Dimorphos. Podle následných pozorování se to podařilo víc než dobře, a americkou vesmírnou organizaci NASA to vedlo k nadšenému prohlášení. „NASA prokázala, že roli obránce planety bereme vážně. Je to přelomový moment pro planetární obranu i celé lidstvo, demonstruje odhodlanost výjimečného týmu NASA i jeho partnerů,“ uvedl její šéf Bill Nelson.

Češi fandí Ukrajině. Víc, než se zdá

Hned se sice vynořila celá řada komentářů, že to byl jen takový větší kámen. A že kdyby se na planetu řítilo skutečně něco velkého, tak s tím stejně nic neuděláme. Ale to jsou takové věcně se vyskytující poznámky, když se něco povede. Ve světovém i lidském měřítku.

Stačí jeden Putin

Téměř ve stejné době, kdy jsme se jako lidstvo pokoušeli odklonitz dráhy Dimorphos, oznamoval jeden z přibližně 7,9 miliard exemplářů druhu Homo sapiens na Zemi, že k území, které do té doby ovládal, připojuje další tisíce kilometrů čtverečních sousedního státu. A temně dodal, že bude svá stávající i nově připojená území bránit všemi – zdůraznil všemi – prostředky, které má k dispozici.

Tento sedmdesátiletý muž menšího vzrůstu, ruské nebo vepské národnosti, jménem Vladimir Putin, disponuje jako hlava státu jménem Ruské federace jadernými zbraněmi. Ty jsou schopny zničit celou planetu Zemi během několika málo desítek minut. Velká část příslušníků lidského živočišného druhu, především ti, kteří žijí na asijském poloostrově jménem Evropa, i ti, kteří obývají severní část Ameriky, začala horečně přemýšlet, jak v tom Putinovi zabránit.

Muselo jít přitom o odpověď nesymetrickou neboli nejadernou. Protože v tom případě by sice tento Vladimír Putin nevyhrál, ale planeta Země by byla zničena a s níi většina lidstva a života na zemi jako takového. Na nic moc nepřišli. Jen na to, že vzhledem ke své převaze v nenukleárních zbraních by při prvním pokusu o použití jaderných bomb proti Ukrajině toho Vladimiru Putinovi nenukleárním způsobem rozmlátili tolik, že by si další použití atomových pum rozmyslel. Optimisté ale tvrdí, že Putin jen blafoval, byť ve svém projevu jasně prohlásil „neblafuji“.U ruského prezidenta a lidí kolem něj totiž to, co řeknou, v drtivé většině případů znamená opak.

Musk ukončí válku

Nemusí to být Vladimír Putin nebo nějaký další z hlav mocných států, kdo mohou rozhodnouto osudu Země. Ukázal to v posledních dnech jeden z nejbohatších mužů planety Elon Musk. Nejdříve navrhl osobní plán ukončení války na Ukrajině, který ponechával Putinovi některé části Ukrajiny.

Česko stojí v čele EU. Průšvih s energiemi je naše vizitka

Když Ukrajinci poměrně nevybíravě Muska odmítli, začalo jim najednou vypadávat jejich satelitní připojení Starlink, které jim poskytuje právě Musk. A jež bylo podle vojenských analytiků jedním z důvodů, proč Ukrajinci dosáhli značných vojenských úspěchů.

Nyní Musk prohlásil, že když nedostane zaplaceno, tak Ukrajince ze Starlinku odpojí. V tom případě válka brzy skončí, a to vítězstvím Putina. Bude to mít planetárními důsledky, které lidstvo k úspěšnému rozvoji rozhodně neposunou.