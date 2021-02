Autor je spisovatel.

Jeho tvrzení, že za neprodloužení stavu může opozice, je další nepravda. Babiš už několik let vládne v hlasovací koalici ANO, ČSSD a KSČM.

Nyní se mu jeden ze členů koalice vzbouřil a komunisté odmítli „nouzák“ podpořit. Babišova vláda tak ztratila podporu. Jejich voliči – většinou lidé s nepříliš lukrativním zaměstnáním – si nemohou dovolit zůstávat v home office. Neživí se totiž za obrazovkami počítačů, ale pracují rukama – a to lze z domova provozovat stěží.

Posledním důvodem ke zrušení nouzového stavu jsou pochybnosti, co se za jeho hradbami vlastně děje. Ex-policista Šlachta, vstupující právě do politiky, přišel se závažným obviněním. Státní zakázky na zdravotnický materiál šly údajně firmám sídlícím v daňových rájích. Podobným slovům od bývalého šéfa boje proti organizovanému zločinu by měla být věnována pozornost.

Shrnuto podpořeno – nouzový stav máme rok a nefunguje. Nepřišel tedy čas na něco, co funguje, například na novou vládu?

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.