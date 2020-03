Jenže vzápětí na něj vystartoval premiér Andrej Babiš s nekompromisním požadavkem: „Nebuďte slušný, řekněte pravdu. Kdo vám to řekl? Který úředník?“ Rozechvělý Vojtěch se zarazil, ale pak jméno dotyčné zaměstnankyně Státního zdravotního ústavu vyřkl.

O den později se na Vysočině běžel biatlonový závod s hromadným startem. Česká jednička Markéta Davidová v něm skončila na nelichotivém dvacátém místě. Nejely jí lyže. Mohla obvinit servismany, že ji připravili o dobré umístění. Na dotaz novinářů však pravila: „Já se omlouvám, nechci se k tomu vyjadřovat. Řekla bych asi něco, co by mě potom mrzelo, tak to nechme být.“

Krátce řečeno, Davidová je charakter. Neházela vinu na jiné, vše vzala na sebe. Ministru Vojtěchovi se podlomila kolena a místo aby premiéra odkázal do patřičných mezí, napráskal svého člověka. Tak aspoň víme, kdo je kdo.