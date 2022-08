Když čtu zprávy o Babišově turné po jižních Čechách, vybavuje se mi obraz Josefa Lady Rvačka v hospodě. Na něm se to řeže hlava nehlava, lítají půllitry i nohy od židlí. Bohužel to, co se děje ve městech, jež (ne)prezidentský kandidát nyní navštěvuje, není ani trochu humorné.

Možná ještě v Třeboni bylo čemu se zasmát, když na Babiše čekali dva aktivisté v čertovských kostýmech, z nichž jedním byl člen Pirátské strany Jan Lukavský. Ten jihočeské reportérce Deníku řekl: „Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe! To je vlastně vše, co jsme tímto gestem chtěli říci.“ S dalšími lidmi expremiéra vytlačili z centra města. Vše proběhlo v klidua kdekdo se i zasmál. To mohl také Babiš, protože někde jinde ho naopak vítají s ovacemi. V kontaktní kampani to tak chodí a každý politik s tím musí počítat. Jenže pak přišel Český Krumlov a Borovany.

Na mítincích zasahovali policisté v civilu, což je po všech stránkách absurdní. Po strkanici odvezliv neoznačeném autě jednu ženu na služebnu a v Borovnech zaklekli školáka, který se zmocnil reprobedny. Miroslava Kalouska to vytočilo natolik, že na Twitteru vyzval k okamžité rezignaci policejního prezidenta Martina Vondráška a ministra vnitra Víta Rakušana.

Ministři ať myslí a pak mluví

Ti sice vyjádřili znechucení a slíbili postih, ale problém je evidentně hlubší. V policejních řadách je zřejmě dost lidí, kteří sympatizujís ANO či SPD a nemají rádi aktivisty, neziskovky a Piráty, kteří jim občas komplikují život. Pokud Babiš své odpůrce označil za „fašistya nacisty, kteří jsou voliči PirSTAN a koalice Spolu“, někteří příslušníci to asi vzali jako výzvu, aby jim dali co proto. Tomu ovšem mělo vedení Policie ČR dávno předejít.

Ví, jaká je situace ve státě, napětí stoupá každým dnem, vláda zmatkuje a Babiš s Okamurou ji označují takřka za univerzálního viníka. Do toho budou v září komunálnía senátní volby a v plném proudu prezidentská kampaň. Vyostřená, negentlemanská, verbálně brutální. Profesionální policisté to musejí zvládnout. Jejich zásahy nemohou ještě přilévat olej do ohně.

Je neuvěřitelné, že ve sboru mohou pracovat lidé, kteří se vrhnou na autistického kluka, který jen utíkal s bednou kolem náměstí. Šéf STAN a ministr vnitra Rakušan má další průšvih a já souhlasím s Kalouskem, že politickou odpovědnost nese on. Podobné excesy se nepochybně odrazí v chování lidí u uren.

Komunální volby se tak mohou nečekaně stát zajímavým lakmusovým papírkem pro ty, které přijdou v lednu. Prezidentské.