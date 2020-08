Říká se tomu flikování. V naší zemi se to stalo takřka pravidlem. Flikují se silnice, doprava na železnici, penzijní systém, reformy ve školství, situace ve zdravotnictví. Výsledkem flikovací logiky jsou i navrhované změny volebního zákona, který se snaží vyřešit situaci, kdy se koronavirus na podzim vrátí, bude třeba volit a spousta lidí bude v karanténě, nebo se bude třeba bát jít k volbám.

A tak se vymýšlí, jak to zaflikovat. Autohlasováním, okrsky v domovech důchodců. Padl i zjevně neústavní a vysoce nebezpečný návrh na volby v zastoupení. Korespondenční volba, která jediná neflikovala, ale řešila problém i do budoucna, byla zamítnuta, že prý se to do krajských a senátních voleb nestihne.