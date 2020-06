První bod rezoluce výslovně vítá pokračování stíhání českého předsedy vlády za zneužití dotací EU na jeho venkovské sídlo Čapí hnízdo. V mnoha dalších částech popisuje, jak malá skupina oligarchů, i za pomoci podvodů, zneužívá pro svůj vlastní zisk evropské dotace, určené pro všechny občany Česka. Popisuje stav, kdy Babiš a jeho rodina dál tyjí ze zisků Agrofertu. A pozastavuje se nad bezzubostí českého právního řádu, který tomu není schopen zabránit. Vyzývá i k tomu, aby to nebyl Babiš, kdo bude za Česko vyjednávat o budoucím rozpočtu EU, z něhož mu mají opět plynout miliardy.

Rezoluce nám Čechům popisuje, co všechno jsme tu v podobě oligarchy Babiše v čele vlády a slabým zákonem o středu zájmů dopustili. Nemá ale sílu to změnit. Na unijní úrovni může stopnout dotace pro Babiše Evropská komise a možná to i brzy udělá. Stopnout Babišův projekt „firmy Česká republika“, na němž dál bohatne hlavní beneficent v osobě premiéra, můžeme ale jen my. Čeští voliči. Rezoluce europarlamentu ale varuje, že na tuhle divnou firmu už nechtějí evropští poplatníci dál přispívat.