Co je zprávou týdne? Sešup epidemie? Slavné nemovitosti a „kosmetické testy“ ministra Arenbergera? Hamáčkova žaloba na novináře či policejní vyšetřování Hamáčka? Křehké příměří v Izraeli? Samá voda.

Je to samozřejmě UFO. Neidentifikovatelný létající předmět. Tedy něco, co jsme my lidé zdravého, někdy až selského rozumu odkazovali do říše chimér, v nichž se vyžívají různí zastydlí záhadologové, zapadlí Dänikenovci či dokonce neškodní blázni.

Najednou sedáme na zadek, jako když se podobní uživatelé zdravého rozumu dověděli, že Země obíhá kol Slunce a ne naopak.

UFO existuje.

Nepřistálo ještě a nevylezli z něj rosolovití zelenáči či něco podobného. Ale existuje.

Řekl to totiž Barack Obama, bývalý americký prezident. Kdybys tím vylezl jiný vysloužilý nejmocnější muž světa, Donald Trump, mohli bychom mávnout rukou. Jenže Obama je Obama. Muž, který si vždy zakládal na své pronikavé inteligenci, přiměřené pokoře a naprosté bezúhonnosti. A právem.

Tuto kůži svlékl snad jen jednou, když nechal zabít arciteroristu Usámu bin Ládina. Ne, ne. To byl přece čin inteligentní, pokornýa bezúhonný.

Nuže, tento Obama nám povídá: Ano, víme o něčem, co se pohybuje po nebi a má to manévrovací schopnosti, které se nedají vysvětlit ničím pozemským. A ještě dodá, že nemůže sdělit všechno. Protože to je Obama, víme, že se nechvástá nazdařbůh. Možná dokonce viděli ony pověstné pozůstatky mimozemšťana z Roswellu.

Ale nešť. Co neřekne, neřekne. Stačí, co řekl. Po nebi se pohybuje něco, co nedokážeme vysvětlit. Něco, co se prodírá do našeho světa, o kterém jsme si mysleli, že je známý a spočitatelný do mrtě.

Covid zboural naši iluzi bezpečía plánovaných prázdnin. A teď se dovídáme, že je tu něco, na co nestačí ani náš fiškus, ani věda.A když se s tím potkal americký prezident, může to potkat každý.

Teď jde o to, co to je, co nám nedá pokoje. Testy ďábelských amerických či ruských zbraní ne, to by se Obama nějak domákl. Mimozemští průzkumníci to být mohou. Ale proč by nás nekontaktovali nebo přímo nevybili či nezotročili. Podivné jevy v atmosféře? Těžko, ta je prozkoumaná a propočitatelná. Nabízím k lepšímu jednu hypotézu: v Bibli bývají podobně popisováni andělé.