Je to epizoda v seriálu „Black lives matter“ a může vyvolávat otázky: Nedělá si takhle zahrada vlastně reklamu? A nedává snadný terč rasistickým rádoby humoristům, kteří se hloupě uchichtnou: „Vždyť to bylo dobře.“

Obojí může být pravda.

Přesto má omluva cenu a je správná. Jistě, nelze to napravit. Jistě, doba byla jiná a „vědecky podloženým“ teoriím o nadřazenosti bílé rasy věřil každý. Jistě, i přesto mnozí už tehdy proti ponižování Afričana protestovali.

Omluva je symbol: Chápeme, jak se dnes mohou cítit všichni, kdo jsou z rasových důvodů odstrkováni a uráženi. A toužíme to účinně změnit. A znamená i jinou věc: Chápeme, jak je trapné a ubohé stavět se do nadřazené role. Vždyť jen pár let poté, co vystavila černocha, se slavná bílá civilizace skoro zničila ve stupidní barbarské válce.