Autor je spisovatel.

Podobné problémy má v tyto dny i jeden z nejpřednějších amerických republikánů a možný příští kandidát na prezidenta, texaský senátor Ted Cruz. Zatímco Texasané se potýkají s neobvykle krutou zimou, která způsobila výpadky vody a elektřiny, senátor s rodinou odletěl k moři.

Na sociálních sítích se informace velmi rychle rozšířila a vyvolala vlnu nevole. Poté, co o jeho výletu přinesla zprávu i všechna americká média, Cruz se rychle vrátil zpátky do Houstonu a vysvětloval, že jen chtěl být „dobrý táta“ a dopřát dcerám výlet.

U voličů mu to ale příliš nepomohlo. Možná i proto, že on sám v minulosti kritizoval demokratické politiky, kteří si v době pandemie odskočili na dovolenou do tropických rezortů.

U nás Prymulův příklad vzbudil odpor, protože on sám ještě odpoledne v televizním rozhovoru navrhoval pro celý stát přísný lockdown. V Texasu je zase podobná věc silně vnímána jako „útěk z boje“. Princip je však stejný: od těch, kterým svěřili větší moc, očekávají občané i větší zodpovědnost.

