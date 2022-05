V blízkosti parcely se sice nacházela původní zástavba ze sedmdesátých let minulého století, jenže samotná parcela ležela na rozhraní třetí a čtvrté zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Než mohli Jurčovi provést první výkop, bylo třeba vyvinout veliké úsilí, aby vůbec získali stavební povolení.

Projekt, který překvapí: Ze stodoly bez pole úžasným letním sídlem

Při přípravě samotného projektu představovala pro architekty výzvu svažitá orientace parcely. Zvládnout tohle zadání bylo však v porovnání s komplikovanými jednáním na úřadech mnohem snadnější.

Návrh budoucí dřevostavby se tvarově přidržel klasické formy se sedlovou střechou, aby nerušivě navázal na architekturu bystřických rodinných domů stojících na dohled. „Vytvořit delikátní přechod mezi socialistickou zástavbou a nedotčenou loukou nebylo jednoduché,“ přiznávají architekti. Šikovně zvolili z každého prvku to nejlepší. Ze stávající výstavby urbanistické uspořádání, především uliční linii, z louky zase jemné křivky terénu. „Zelenou plochu jsme natáhli až na střechu ložnice, díky tomu se stírá hranice mezi terénem a domem. Také absence oplocení, branek a bran odkazuje na okolní louky a volně plynoucí valašskou krajinu,“ vysvětluje Tomáš Jalůvka.

Ložnice v přístavku

Dispozice patrového objektu nabízí všem členům rodiny, dospělým i dětem, dostatek místa, Přemkovi a Tereze nadto velkorysý pracovní prostor. V přízemí domu je klasicky umístěna kuchyně, jídelna a obývací pokoj. Směrem do klidné části louky vznikla terasa spojená rozměrným proskleným oknem s touto hojně využívanou společenskou částí přízemí. Nápaditým způsobem si architekti poradili s umístěním ložnice rodičů. Vytvořili pro ni samostatné přízemní křídlo, vedoucí do klidu a především soukromí zahrady. Přístavek ukrývá zároveň koupelnu, která je společná pro celý dům.

Malý, ale šikovný. Dům z překližky je plný vychytávek

Obří velkoformátové okno, vlastně spíš prosklená stěna, ji stejně jako hlavní obytný prostor propojuje s terasou. Tenhle maličký dvoreček, zákoutí, chcete-li nádvoříčko, zakousnuté do voňavé louky, ze západu chrání zelená vlna, z východu přirozeně splývá s terénem. Pro rodinu Jurčových právě miniobýváček pod širým nebem představuje hlavní oázu klidu a pohody. Podobně chytře, prakticky a elegantně vyřešil Tomáš Jalůvka se svými kolegy vstup z přízemí do podkroví. Vymysleli hned dvojí cestu. První samostatné schodiště vede z prostorné vstupní haly do fotografického a malířského ateliéru Přemysla a Terezy. Zelená střecha ložnice slouží jakožto terasa výjimečného pracovního prostředí, otevřeného do krovů.

Půvabné levitující schody v obýváku spojují přízemí s dětskou hernou. Prosklený štít tam nabízí nádherný výhled do valašských kopců. Interiér i exteriér objektu tak reflektuje prostředí, ve kterém dům vznikl. Je plný dřeva a bílé barvy, doplňkovou barvou byly zvoleny různé odstíny šedé, třeba v podobě betonové stěrky v kuchyni a koupelně. Dřevěný obklad našel částečné využití také na bílé fasádě.

ValArch ateliér

Mladí architekti Tomáš Jalůvka, Tomáš Kašík a Lenka Jalůvková založili svůj lokální ateliér v Bystřici pod Hostýnem. „Chceme snižovat koncentraci límečků, kravat a špičatých bot na poli architektury a vytvářet kvalitní stavby v především v Beskydech, odkud pocházíme,“ říkají. ValArch ateliér na sebe upozornil už v roce 2017 svou prvotinou Dům Kaštan, postavenou v zarostlé zelené zahradě, kde surové neošetřené dřevo v kombinaci s opalovaným kartáčovaným obkladem odkazuje na statný strom. Objekt se skládá ze dvou objemů, obytného a technického. Zastřešený vstupní předprostor má několik funkcí. Primárně tvoří chráněný vstup do domu i jeho technické části, dále slouží jako dřevník a v neposlední řadě je to malá odpočinková terasa na kafe. Nad zádveřím a kuchyní je půlpatro pro hosty, které je propojené s hlavním obytným prostorem a jídelnou. Celá tato část je otevřena až do krovu, který je z východní strany velkoryse prosklený. Konstrukčně jde o rámovou dřevostavbu s vloženým ocelovým skeletem, která je založena na železobetonových pásech. Veškeré materiály byly v maximální možné míře použity z lokálních zdrojů.