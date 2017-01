Zimní posyp proráží autům gumy

Klatovsko – Proražené gumy, omlácený lak nebo rozbitá čelní skla. To jsou problémy, které trápí řidiče, kteří jezdí ve směru od Železné Rudy na Hartmanice a v okolí Hojsovy Stráže.

Ilustrační snímekFoto: Deník

Stěžují si na tamní posyp, kterého je prý mnohdy více, než je potřeba, a je ostřejší, než dříve býval.

Úsek Železná Ruda – Hartmanice se stal kritickým například pro Ivanu Horn a jejího přítele. „Minulá léta se tu sypalo škvárou a najednou se pořídí štěrk. Přítel tam během jednoho týdne píchl třikrát a jeho kolega také. Bohužel jede pokaždé v době, kdy je čerstvě posypáno. Já jela po čerstvém posypu na Štědrý den a ihned jsem také píchla," řekla Horn.

A není jediná. Svůj zážitek zveřejnila na facebooku a hned se přidali další řidiči. Ti, kteří na facebookový příspěvek reagovali, měli stejné zkušenosti ze stejného úseku. Někteří rovněž prorazili pneumatiku, jiným rozbily odlétající kamínky čelní sklo a omlátily lak.

Lidé si stěžují také na úsek v okolí Hojsovy Stráže. „Manžel jel domů z práce z Německa přes Špičák a Hojsovku na Štědrý den a druhý den ráno, pár hodin před tím, než se měl vracet do práce, zjistil, že má prázdné pravé zadní kolo a vytáhl z něj malý ostrý špičatý kamínek. Tak mu došlo, že to bylo ze sypání a trochu nás to zarazilo, protože jsme žili oba léta na Rudě, jezdíme tam pravidelně a tohle jsme nezažili. Dva týdny před Vánoci jsem byla na Špičáku u kadeřnice a divila se, kolik toho štěrku na cestách je, mám rok staré auto a fakt jsem se bála jet za autem přede mnou, mlátilo mi to do auta a předního skla ze všech stran," uvedla Milena Tůmová.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje prý jiné možnosti nemá. „Když je na komunikaci ujetý sníh, tak se to dá řešit několika způsoby. Nejběžnější je úsek posolit, ale to je ve zmiňovaných úsecích zakázané, tak je nutno používat posyp. V minulosti se používala škvára, která byla nejlepší, protože ta se rozjezdila a růstaly hrudky. Ta už se ale používat nesmí. Nyní se sype štěrk, který musí být pokud možno tak jemný, aby v zaježděném sněhu zůstal. Hrubý štěrk prvních deset aut vyhází ze stop a nezůstane tam nic," uvedl mluvčí Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Petr Otásek.

Dle jeho slov žádné stížnosti od řidičů neřešili. „Pokud si píchli kola o štěrk, měli vše zdokumentovat a obrátit se na nás. Tohle jsme schopni řešit," podotkl Otásek.

Jiné možnosti, než sypat komunikace štěrkem, prý nemají. „Bohužel nejsme tak daleko jako v Německu, kde používají zvláštní chemikálie, které tam mají schválené. Také bychom raději používali tu, i když je pětkrát dražší," dodal Otásek.