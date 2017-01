Ženu tahali na laně do vrtulníku

Šumava – Dvě sobotní večerní pátrání po dvou ztracených ženách v okolí Srní mají za sebou záchranáři Horské služby Šumava. Obě byly nalezeny. Zasahovala i letecká záchranná služba.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jiří Kopáč

V prvním případě kontaktoval Horskou službu krátce po 17. hodině přítel pohřešované s tím, že se vydala ze Srní na běžkách. „Pán ovšem nevěděl, kterým směrem, zda k Prášilům, nebo spíše na Modravu. Takže jsem zalarmoval naše členy v Prášilech, na Kvildě a na Zadově, aby propátrali všechny možné směry a trasy," uvedl k zahájení akce dispečer Horské služby Šumava Štěpán Pospíchal. Dodal, že běžkařce se nedalo dovolat mobilním telefonem a pomalu přicházela tma.

Po necelé půlhodině bezvýsledného pátrání na pohřešování ženy upozornil Policii ČR. „Policisté se mě zeptali na její jméno a pak mi sdělili, že už o ní vědí a že u Čenkovy Pily probíhá záchranná akce," řekl Pospíchal s tím, že v tomto případě někdo kontaktoval linku 112. „Žena, které bylo zhruba 56 let, byla smáčená z tamního potoka. Z toho důvodu byla podchlazená. Kromě pozemních posádek tam byl vyslán také vrtulník letecké záchranné služby. Záchranář z její posádky lehce podchlazenou paní vytáhl na laně do vrtulníku. Ten jí pak transportoval do nemocnice v Sušici, kde byla předána lékařům na interním oddělení," doplnil tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Martin Brejcha.

DALŠÍ ZTRACENÁ ŽENA

Ještě, než se stačil z této akce vrátit záchranář z Prášil, Horskou službu zalarmoval přítel další ztracené běžkařky. I ona se vydala ze Srní, ovšem bez svítilny ji dostihla tma. „Prášilského kolegu jsem proto ihned poslal prohledat trasy od Srní k jeho stanici, a on mi kolem šesté večer volal, že paní našel a předal příteli," popsal Pospíchal.

Náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura dodává, že je velice důležité, aby pokud má někdo informace o tom, že jeho přítel či manžel nedorazil z túry ve smluvený čas, zavolal Horskou službu co nejdříve. „Za tmy je totiž pátrání velice ztíženo a může dojít k ohrožení hledané osoby," důrazně varoval Janďura a upozornil, že je také naprostou nutností mít u sebe potřebné vybavení. Svítilna, nebo tzv. čelovka by měla být jeho součástí i v případě, že běžkař plánuje návrat ještě za světla.