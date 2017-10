OBRAZEM: Zahrada Pošumaví rozkvetla na klatovské „zemědělce“

Klatovy – Ještě v pondělí 16. října od 9 do 16 hodin mohou zájemci vyrazit na výstavu Zahrada Pošumaví do sálu Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy.

Na výstavě jsou k vidění pěstitelské úspěchy členů všech devatenácti základních organizací zahrádkářů z okresu Klatovy a tradičně i expozice zahrádkářů z bavorského Chamu.

Letošní Zahrada Pošumaví je už desátá, tradice okresních zahrádkářských výstav je však starší, letošní ročník nese pořadové číslo 28. „Chceme vystavovat jablka taková, která by ukázala zahrádkářům i široké veřejnosti, co lze vypěstovat, jak to lze vypěstovat a co si na tu zahradu má zahrádkář zasadit, aby mu to vyhovovalo. Málokdo ví, kterou odrůdu použít. Například jenom rezistentních odrůd jablek v České republice je registrováno dvaapadesát, v tom se vyzná pouze odborník. Takže když někdo přijde s konkrétním dotazem nebo problémem, máme tady odbornou poradenskou službu, poradíme, vysvětlíme,“ nabídl předseda pořádajícího Územního sdružení Českého svazu zahrádkářů Klatovy Josef Novotný.