Za sex uplácel senior z Klatovska děti dárky

Klatovy – K okresnímu soudu v Klatovech doputoval další otřesný případ sexuálního zneužívání dětí.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Obžalovaným je 67letý důchodce z malé obce na Klatovsku, který bezmála rok zneužíval dva chlapce. Prováděl s nimi nechutné sexuální praktiky, za které je uplácel různými pozornostmi.

„Mohu potvrdit, že jsme 24. dubna podali k okresnímu soudu v Klatovech obžalobu pro zvlášť závažný zločin pohlavního zneužití a přečin ohrožování výchovy dítěte,“ řekla Deníku okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.

S ohledem na citlivost případu neuvedla bližší podrobnosti. Podle informací Deníku ale senior chlapce zneužíval od prosince 2015 do října 2016. Kluci, jimž bylo v té době 13 a 14 let, k němu jezdili na víkendové a prázdninové pobyty, a to po dohodě s jejich poručníky, s nimiž se senior dobře znal. Muž s nimi prováděl různé sexuální praktiky, a to i mimořádně nechutné. Děti za ně uplácel různými dárky, nechal je řídit auto, kouřit či pít alkohol. Hájí se tím, že chlapci dělali vše dobrovolně.

Podle soudního znalce muž netrpí duševní poruchou ani sexuální deviací.

Podle místních žije senior, kterému hrozí až deset let vězení, nyní v obci s mužským partnerem. „Povídá se tu o tom, že měl zneužít děti, ale nic konkrétního nikdo nevíme,“ řekla Deníku žena, která obžalovaného zná roky.

Datum hlavního líčení zatím nebylo stanoveno.